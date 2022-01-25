【北京冬奧】俄羅斯擬派逾500人代表團 參加北京冬奧

俄羅斯駐華大使傑尼索夫今日（25日）舉行記者會，表示俄羅斯將派出陣容強大的體育代表團出席北京冬奧會，目前包括超過210名運動員，以及由教練、醫務人員、技術人員等組成的保障團隊，整個俄羅斯北京冬奧會代表團將超過500人。

此外，近期與中國關係緊張的立陶宛，據報將派迄今為止規模最大的代表團參加2022年北京冬奧。

▲ 俄羅斯駐華大使傑尼索夫舉行記者會。

據澎湃新聞，傑尼索夫表示，他十分相信北京冬奧會將成為一屆成功的體育盛會，中方也將克服疫情所帶來的困難。

他續指，北京冬奧會對俄羅斯來說是「雙喜臨門」。一方面，俄羅斯將派遣陣容龐大的體育代表團出席冬奧會；另一方面，俄羅斯總統普京同時也將率領代表團訪問北京，並與中國領導人舉行會談會見，「這對俄羅斯來說是非常重要的政治議程。」

立陶宛將派出迄今規模最大冬奧代表團

此外，據新華社報導，與中國關係緊張的立陶宛，其奧委會周一（24日）在官網公佈，將派出迄今為止規模最大的代表團參加2022年北京冬奧，其中包括13名運動員。

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奧運冠軍、立陶宛奧委會主席戴娜．古津內維奇表示，「這並不容易，因為全球疫情形勢依然緊張，但我相信無論是運動員，還是代表團的負責人和參與者，都會迎接挑戰。冬奧運動員需要大家全心全意地支持。」

立陶宛代表團團長阿涅·瓦納吉內也指出，運動員和奧委會正緊鑼密鼓地為冬奧會准備中，「我們仍在協調這次旅行的細節，參與者將乘坐包機或經批准的臨時商業航班進入中國。我們將努力滿足冬奧會的所有安全要求，參與者的安全是重中之重。」

責任編輯：易燕丹

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