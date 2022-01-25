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A股三大指數重挫跌幅均超2.5% 逾4400股票下跌

經濟脈搏 15:56 2022/01/25

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A股三大指數今日集體重挫，滬指、深證成指、創業板指跌幅都超過2.5%，創業板指失守3000點整數大關。市場成交額達到9368億元人民幣，行業板塊呈現普跌態勢，下跌股票數量超過4400隻。

具體來看，滬指收跌2.58%，深成指跌2.83%，創業板指跌2.67%。指數全天單邊走低，三大股指午後集體跌超2%，滬指跌破3600點，創業板失守3000點整數關口，為去年5月14日以來首次。

盤面上，僅黃金等少數防禦類板塊逆市飄紅，雲遊戲、廣電、數字貨幣等大幅回調。個股呈現普跌態勢，兩市超4400股飄綠，上漲個股不足300隻。

A股三大指數重挫

分析：監管政策和外圍市場動蕩重擊主要板塊

據路透報道，有券商分析人士認為最主要的原因是現在整體市場不強，處於註冊制改革的陣痛期。還有，新股大量發行，資金不斷被稀釋，同時市場也在擔憂全球流動性收緊的溢出影響，以及外圍市場尤其是歐美股市大動蕩的衝擊。

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在烏克蘭局勢緊張升溫之際，歐洲主要股指週一急跌近4%，市場擔心俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，以及美聯儲本週可能採取更鷹派的立場。美國標普500指數週一則從盤中低點收復了4.3%，創2020年3月26日以來盤中最大波幅。

此外，監管的憂慮也加劇了市場的寒意。傳媒板塊今日重挫，中證傳媒大幅下跌6.1%。當日網信辦稱開展為期一個月的春節網絡環境整治行動。

責任編輯：李冰琪

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