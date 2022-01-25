中國副財長：今年將實施新的更大力度組合式減稅降費

中國財政部副部長許宏才周二（25日）表示，今年將針對市場主體需求，實施新的更大力度組合式減稅降費，主要從聚焦小微企業和個體工商戶等4方面發力。

在國新辦記者會上，許宏才表示，去年減稅降費政策有效落實，新增減稅降費超1萬億元，有效緩解小微企業和個體工商戶經營困難，促進企業研發和製造業高質量發展，對穩定市場主體、保障就業和民生、穩住經濟基本盤發揮重要作用。

▲ 財政部副部長許宏才

他指出，當前中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，外部環境更趨複雜、嚴峻和不確定，按照積極的財政政策要提升效能，今年將實施新的更大力度組合式減稅降費：

一、聚焦製造業高質量發展，促進企業科技創新和更新創造。加大增值稅留抵退稅力度，完善研發費用加計扣除政策，促進製造業企業設備更新和技術改造投資，推動產業轉型升級 二、聚焦小微企業和個體工商戶，促進市場主體加快發展增加活力。延續實施2021年底到期的支持小微企業和個體工商戶的減稅降費措施，進一步緩解小微企業經營壓力 三、聚焦增強地方財力，為減稅降費提供保障。中央財政將繼續加大對地方轉移支付力度，推動財力向市縣基層下沉，避免地方因財力不足而在減稅降費上打折扣 四、堅決打擊偷稅漏稅騙稅，堅決制止亂收費

許宏才強調，今年減稅降費對提振市場主體信心、穩定市場預期、擴大有效投資、拉動終端消費、推動經濟平穩健康發展發揮重要作用。

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責任編輯：林佩怡

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