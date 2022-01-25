習近平：減排不是減生產力 降碳同時確保能源等3大安全

新華社報道，中共中央政治局昨（24日）就努力實現碳達峰碳中和目標，進行第三十六次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，減排不是減生產力，也不是不排放，而在降碳的同時，確保能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全。他提到，推進「雙碳」工作，要積極有序發展光能源、矽能源、氫能源、可再生能源等。

習近平表示，必須深入分析推進碳達峰碳中和工作面臨的形勢和任務，充分認識實現「雙碳」目標的緊迫性和艱鉅性，研究需要做好的重點工作。

他強調，實現「雙碳」目標是一場廣泛而深刻的變革，不是輕輕鬆鬆就能實現。要提高戰略思維能力，把系統觀念貫穿「雙碳」工作全過程，注重處理好4對關係，包括發展和減排的關係、整體和局部的關係、長遠目標和短期目標的關係、政府和市場的關係。

考慮客觀現實 不搞一刀切

▲ 習近平（資料圖片）

他提到，減排不是減生產力，也不是不排放，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路；要堅持統籌謀劃，在降碳的同時確保能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全，確保群眾正常生活。同時，要充分考慮區域資源分佈和產業分工的客觀現實，研究確定各地產業結構調整方向和「雙碳」行動方案，不搞齊步走、「一刀切」。推動有為政府和有效市場更好結合，建立健全「雙碳」工作激勵約束機制。

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習近平並提出推進「雙碳」工作，包括加強統籌協調、推動能源革命、推進產業優化升級、加快綠色低碳科技革命、完善綠色低碳政策體系，以及積極參與和引領全球氣候治理。

他強調，要把「雙碳」工作納入生態文明建設整體佈局和經濟社會發展全局，堅持降碳、減污、擴綠、增長協同推進，加快制定出台相關規劃、實施方案和保障措施。

有序發展光能源等 加快發展有規模新能源

同時，傳統能源逐步退出必須建立在新能源安全可靠的替代基礎上；加大力度規劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。

要堅決控制化石能源消費，尤其是嚴格合理控制煤炭消費增長。夯實國內能源生產基礎，保障煤炭供應安全，保持原油、天然氣產能穩定增長，加強煤氣油儲備能力建設。把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、矽能源、氫能源、可再生能源。加快發展有規模有效益的風能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等新能源，統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電。新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。

此外，推動互聯網、大數據、人工智能、5G等新興技術與綠色低碳產業深度融合；堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展；要下大氣力推動鋼鐵、有色、石化、化工、建材等傳統產業優化升級；加大垃圾資源化利用力度，大力發展循環經濟。要充分發揮市場機制作用，完善碳定價機制，加強碳排放權交易、用能權交易、電力交易銜接協調。

最後，習近平強調，要加強黨對「雙碳」工作的領導，壓實各方責任，將相關指標納入各地區經濟社會發展綜合評價體系，增加考核權重，加強指標約束。

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責任編輯：林佩怡

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