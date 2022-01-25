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中國推出首款國產電力專用芯片「伏羲 」

經濟脈搏 19:18 2022/01/25

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為應對電網數字化、網絡化發展下的精準測控控製需求，中國南方電網有限責任公司依托國家重點研發計劃，基於國產自主CPU內核和封測技術，集中公司科研力量重點攻關，歷經5年研製、多場景驗證，研發了國內首款基於國產指令架構、國產內核的電力專用主控芯片「伏羲」。

據中共黨報「人民日報」報道，「伏羲」芯片采用C-sky國產指令集，玄鐵系列國產內核作為計算核心，保障了芯片核心知識產權自主可控；首創了滿足電力工控應用需求的電氣參量計算、電力網絡通信、數據並行處理、網絡安全防護等專用硬件算法IP，有效實現電網數字化轉型對電力裝備基礎算力提升、網絡安全防護需求的支撐。在通用計算能力以及融合業務的實時計算等方面，「伏羲」性能優勢突出、功耗小。

上海將加大力度布局車規級芯片的生產

工信部：個別國家無理打壓等因素 芯片較長時期依然緊張

中國推出首款國產電力專用芯片「伏羲 」

報道稱，「伏羲」芯片不僅是一顆國產芯片，亦是電力工控裝備數字化芯片；不僅承載著電網關鍵設備核心器件國產化的使命，更承擔著支撐電網數字化建設、發展的重任，助力電網關鍵設備核心器件向自主專用發展。

「伏羲」芯片自2019年底在變電站繼電保護應用以來，已先後在變電、配電、新能源、邊緣計算等領域的近30類裝置成功應用，獲得行業專家學者、各主流廠商的認可。

責任編輯：李冰琪

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