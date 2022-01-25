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【北京冬奧】習近平晤巴赫 稱有信心保障參賽者健康安全

國情動向 19:26 2022/01/25

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在北京，國家主席習近平周二（25日）下午在釣魚台國賓館會見國際奧委會主席巴赫會面，稱中國舉辦冬奧得到中國人民、國際社會的支持，本屆有約90個國家和地區近3000名運動員參加，並完全有信心保障參賽及相關人員等的健康安全。

據人民日報客戶端，習近平表示，經過6年多籌辦，北京冬奧各項準備工作已就緒，即將如期如約順利舉辦；將兌現承諾，向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。並稱這是新冠肺炎疫情以來首次如期舉辦的全球綜合性體育盛會，是對「更快、更高、更強——更團結」奧林匹克新格言的成功實踐。

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他指出，本屆冬奧有約90個國家和地區近3000名運動員參加，是設項和產生金牌最多的一屆冬奧會，並完全有信心保障參賽及相關人員、中國人民的健康安全。

習近平強調，這次辦奧的最大目的，就是帶動3億人參與冰雪運動，而這一願景已經成功實現；又舉辦冬奧帶動了中國冰雪體育產業、冰雪經濟的發展。

報道指出，巴赫用中文祝賀中國人民新春快樂、虎年吉祥。又指北京冬奧會各項籌備工作出色順利，相信中方採取的有力措施，將確保本屆冬奧會的安全、順利、成功舉行。

據國際奧委會表示，巴赫上周六（22日）抵達北京，周二正式開始相關活動。

責任編輯：林佩怡

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