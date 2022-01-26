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【大灣區】深圳出台24條措施 推動深港澳地區保險市場互聯互通 

經濟脈搏 10:06 2022/01/26

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國家發展改革委會同商務部、廣東省、深圳市等制定《關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區放寬市場准入若幹特別措施的意見》，主要內容可概括為「6+24」。

「6」指的是特別措施圍繞試點放寬市場准入，聚焦市場主體進入意願強烈、實行寬准入條件具備的六大領域，包括科技、金融、醫療、教育文化、交通和其他。「24」指的是24條具體措施。

一是科技領域，共5條：

  • 創新市場准入方式建立電子元器件和集成電路交易平台
  • 放寬數據要素交易和跨境數據業務市場准入
  • 優化先進技術應用市場准入環境
  • 優化5G與物聯網等新一代信息技術應用方式
  • 支持設立國際性產業與標準組織

二是金融領域，共4條：

  • 提升農產品供應鏈金融支持能力
  • 推動深港澳地區保險市場互聯互通
  • 提升貿易跨境結算便利度
  • 優化基礎設施REITs（房地產信託基金）市場環境

三是醫療領域，共4條：

  • 放寬醫藥和醫療器械市場准入限制
  • 試點開展互聯網處方藥銷售
  • 優化人類遺傳資源審批准入服務
  • 放寬醫療機構資質和業務准入限制

四是教育文化領域，共2條：

  • 支持深圳高等教育和職業教育改革發展
  • 優化網絡遊戲、視聽、直播領域市場環境

五是交通領域，共4條：

  • 優化郵輪遊艇行業發展市場准入環境
  • 統一構建海陸空全空間無人系統准入標準和開放應用平台
  • 放寬航空領域准入限制
  • 支持深圳統一布局新能源汽車充換電基礎設施建設和運營

六是其他領域，共5條：

  • 完善深圳珠寶玉石行業准入體系
  • 放寬通信行業准入限制
  • 開展檢驗檢測和認證結果採信試點
  • 放寬城市更新業務市場准入推進全生命周期管理
  • 優化養老托育市場發展環境

發改委：同意深圳開展基礎設施高質量發展試點

【大灣區】東莞加入GDP萬億俱樂部 廣東萬億城市有這四個

責任編輯：尹航

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