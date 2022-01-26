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A股反彈今早高開 四大證券類官媒發文力挺A股

經濟脈搏 10:43 2022/01/26

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A股三大指數今早高開，繼昨日收挫超2.5%後有所反彈。國務院總理李克強稱要加大宏觀政策力度，內地四大證券類官媒今日皆發文力挺A股。

截至發稿，滬深兩市超2000隻個股飄紅，滬指漲0.28%，深成指漲0.27%，創業板指漲0.18%。板塊普漲，風電、通信服務、光伏、鹽湖提鋰板塊走強，昨日上漲的貴金屬、酒店餐飲板塊今日回調，煤炭、銀行、醫療板塊表現低迷。

A股今早反彈高開

官方齊撐A股

國務院總理李克強表示，中國經濟面臨新的下行壓力，要堅持穩字當頭、穩中求進，堅持六穩六保，加大宏觀政策力度，把穩增長放在更加突出位置，穩定宏觀經濟大盤。確保經濟運行在合理區間。

中國四大證券類官媒周三皆發文力挺A股，認為政策面資金面皆有支撐、有望走出獨立行情。上海證券報和證券時報並在頭版刊文，前者援引專家指出「不宜對市場下跌反應過度」，A股政策面資金面均有支撐；後者援引機構分析認為A股風險偏好修復反彈可期。

證券日報和中國證券報亦沒有缺席，其中又以證券日報的題目「挺起A股的脊梁」最為醒目；中證報則援引多家一線私募的最新解盤觀點稱，在市場情緒持續積累的背景下，A股市場出現單日調整也在情理之中，但進一步「跟跌」的機率不大，有望走出獨立行情。

責任編輯：李冰琪

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