美國據報擬允許駐華外交官撤離 環時：疫情為由干擾北京冬奧（更新版）

路透引述消息人士透露，因應中國當局的疫情控制措施，美國國務院正準備批准在華的美國外交官和他們的家人離開。中國官媒《環球時報》引述相關消息人士稱，美國此際「授權撤離」，應為製造恐慌情緒，抹黑中國防疫成效，干擾北京冬奧舉行。

13：37 新增美國國務院回應

美國國務院周二（25日）聲明表示，其駐華使領館的運營狀態沒有改變。 發言人稱，此類性質的運營狀態發生任何改變，都將完全取決於同事及其家人的健康、安全和保障。

距冬奧開幕不到兩周

路透報道，兩名了解情況的消息人士表示，隨著中國距離北京冬奧開幕不到兩周時間、加緊制定新冠疫情防控方案，美國大使館周一（24日）向華盛頓發出正式撤離的請求。

消息說，美國政府一直不願或無法保護美國官員免受中國嚴格隔離措施的影響，這些規定包括「可能被迫到新冠發熱門診就診」，和與兒童分開。知情人士指出，對外交官居家隔離應是基本要求，到中國的發熱門診和醫院就醫應是自願。而據說，美國大使館的一項內部調查顯示，多達25%的工作人員和家人會選擇盡快離開中國。

美國國務院未有回應，尚未知有否批准大使館的請求。報道提到，在疫情爆發最初數月，美國政府從中國撤離了約1,300名美國外交官和家人，兩國政府在官員檢測和隔離程序方面一度陷入僵局。

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中國學者：美或有更多破壞冬奧氛圍舉動

據《環球時報》，對於美國國務院擬以中國疫情狀況為由，批准其駐華使領館「授權撤離」，中國外交學院教授李海東認為，這是繼美國宣布不派出官員代表團出席冬奧後，又一次明確的、針對北京冬奧會的杯葛行為，加上美國最近大面積暫停赴華航班等，都是美國對北京冬奧圖謀搞所謂「外交抵制」計劃的一部分。

他分析，未來1個多月內，直到冬殘奧會結束前，美國或將做出更多「挑戰中國、破壞冬奧會氛圍」的舉動。

北京冬奧將於2月4日至20日舉行，冬季殘奧會將於3月4日至13日舉行。中國國家主席習近平周二（25日）會見抵華的國際奧委會主席巴赫時，強調完全有信心保障參賽及相關人員、中國人民的健康安全。

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責任編輯：林佩怡

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