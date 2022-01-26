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面對三重經濟壓力 國家稅務總局：續擴推送減稅降費紅利賬單試點範圍

經濟脈搏 11:02 2022/01/26

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內地去年全年新增減稅降費約1.1萬億元。對於當前面臨的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，國家稅務總局表示，將從四方面採取措施，服務「六穩」「六保」大局、穩定宏觀經濟大盤，措施包括精準篩選符合優惠政策享受條件的納稅人繳費人；繼續擴大推送減稅降費紅利賬單試點範圍。

繼續擴大推送減稅降費紅利賬單試點範圍

對於落實減稅降費政策、幫助市場主體紓困解難，國家稅務總局收入規劃核算司司長蔡自力介紹，2022年，中共中央、國務院部署實施組合式、規模性減稅降費政策，重點聚焦支持中小微企業、個體工商戶、製造業等發展，幫助困難行業渡過難關。

稅務部門將採取一系列有效措施確保政策落實落細，為服務「六穩」「六保」大局、穩定宏觀經濟大盤貢獻稅務力量。

一是明確「落實責任賬」。近期召開的全國稅務工作會議對落實減稅降費政策作出專門部署，特別強調各級稅務機關要將其作為政治任務扛牢抓實，迅速健全加強減稅降費落實工作專班，繼續用好近幾年稅務部門探索總結的抓政策落實「短平快優九個一」工作法，並強化對減稅降費落實情況的監督檢查。

二是推送「政策明細賬」。根據新出台的稅費優惠政策，進一步完善政策標籤體系，精準篩選符合優惠政策享受條件的納稅人繳費人，實現「點對點」「一對一」及時精準推送，確保各項稅費優惠政策不折不扣落地生根。

【中國經濟】IMF降今年中國經濟增長預期至4.8%

習近平：減排不是減生產力 降碳同時確保能源等3大安全

三是算清「稅費紅利賬」。自2021年9月以來，稅務總局在天津、重慶等地開展試點，通過電子稅務局、征納互動平台等渠道將減稅降費紅利賬單推送給納稅人和繳費人，各方反響良好。將繼續擴大推送減稅降費紅利賬單試點範圍，進一步提升納稅人繳費人減稅降費獲得感。

四是算好「發展效應賬」。稅務部門將充分依托稅收大數據，打造指標更完備、標準更規範、核算更高效、分析更智能、方法更科學的新統計核算分析體系，切實做好政策運行情況和促進發展效應的跟蹤分析，讓政策效應在充分釋放中更好展現。

內地30省份公布今年GDP增長目標 多數目標較去年下調

責任編輯：尹航

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