【中國樓市】內地專家：樓市已進入趨勢性轉折 要管理好房價下跌引致的風險

中國國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚最新表示，當前中國房地產市場已經進入趨勢性轉折，未來主要問題是房價在波動中下跌的風險，管理好房價下跌引致的風險，特別防止出現「負資產」，是今後相當長時期風險管理的要點。

地方債務成棘手問題

他在出席《金融風險報告2021》發布會上並稱，中國地方政府的一般債、專項債和融資平台債等總額高達42萬億元人民幣，一旦地方政府收入下降、土地賣不出去、找不到有利可圖的公共投資機會，地方政府的債務將成為十分棘手的問題。

他並指出，中國居民部門債務惡化，表現為「債務余額對可支配收入之比」以及「還款付息額對可支配收入之比」居高不下，在此情境下，一旦可支配收入增長率下降或者債務總額進一步增加，加之中國居民資產的80%以上是隨時可能大大貶值的房產，中國居民的高債務問題蘊含著極大的風險。

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此外，他還強調，應當重視國際金融環境尤其是美聯儲貨幣政策轉向帶來的外溢性影響。 當前美聯儲貨幣政策轉向已成定局，這無疑會加大中國的金融風險，需要密切跟蹤、認真分析美聯儲政策轉型的步調、規模及其外溢性影響。

關於地方政府債務，中國國務院參事、原副財長朱光耀近日稱，地方政府債務現在的關鍵問題是隱性債務，所以要特別強調透明度，防止隱性債務增加。

責任編輯：李冰琪