【內地疫情】昨增24本土確診 北京12名感染者在冷庫工作

內地昨日（25日）新增44宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔24宗，其中北京有14宗最多，當地另有5宗本土無症狀感染者。冷庫業成為北京本輪疫情的「重災區」，19名感染者中，有12人在冷庫工作；當局已要求對冷鏈從業員開展全面排查。

黑龍江、新疆疫情繼續

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為北京14宗，其中豐台區9宗、朝陽區3宗、大興區1宗、西城區1宗；黑龍江牡丹江市4宗；新疆伊犁哈薩克自治州2宗；河北保定、遼寧瀋陽、河南安陽、廣東中山各1宗。

另有20宗本土無症狀感染者，包括黑龍江牡丹江市9宗，新疆伊犁哈薩克自治州6宗，北京的5宗分布在西城區（3宗）、豐台區（2宗）。

北京疫情已外溢至4省5地（更新版）

北京新增個案涉Delta 市疾控：Omicron疫情已受控

北京疫情持續，豐台區的西南郊冷庫群組擴大，新增本土感染者中，有12人在西南郊冷庫工作，另有2人為該冷庫工作人員的家人。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前首都疫情防控形式嚴峻複雜，要進一步加強重點人群篩查工作，全覆蓋不遺漏，繼續開展冷鏈從業人員全面排查、風險點位全面排查，重點風險人群全面篩查，堅決阻斷病毒隱匿傳播。

新疆籲非必要不離開 倡就地過年

在新疆，本土新增的2宗確診病例和6名無症狀感染者，均為霍爾果斯市報告。自本月23日起至25日，該市累計8宗本土確診病例，24宗症狀感染者。

伊犁州政府副秘書長李耕耘表示，霍爾果斯市疫情防控工作指揮部根據流行病學調查結果，經專家研判，將該市5個小區及樓棟劃為中風險區域，作為封控區，采取封閉式管理，落實「足不出戶、服務上門」的管控措施。

同時，霍爾果斯市現實行非必要、非緊急不離開的管控措施，倡導市民就地過年，最大程度地減少疫情外溢風險。

責任編輯：易燕丹

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