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兩岸貿易十年增一倍 國台辦促台當局撤除不合理限制

國情動向 11:13 2022/01/26

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國台辦今日（26日）表示，10年來兩岸貿易額「翻了一番」，呼籲民進黨當局應盡快撤除干擾阻撓兩岸經貿合作的不合理限制，為兩岸經貿交流營造良好的環境。

據台灣聯合報，國台辦今日舉辦新聞發佈會，發言人朱鳳蓮指出，去年儘管面臨新冠肺炎疫情等不利因素影響，兩岸貿易、投資總體仍保持增長。

朱鳳蓮說，據大陸海關總署統計，2011年兩岸貿易額為1,600.3億美元，2021年兩岸貿易額增長至3,283.4億美元，10年間兩岸貿易額「翻了一番」。兩岸貿易額占大陸外貿的比重從2011年的4.4%增長至2021年的5.4%，增長了1個百分點。

據台灣方面統計，兩岸貿易額占台灣外貿比重則從2011年的28.6%增長至2021年的33%，增長4.4個百分點。大陸並穩居台灣最大出口市場和最大貿易順差來源地。

此外，據大陸商務部統計，2011年共批准台商投資大陸項目2,639個，2021年為6,595個。截至2021年底，台商投資大陸項目共計12萬3,781個，實際投資額713.4億美元。

朱鳳蓮表示，10年來，大陸新批准台資項目數、吸引台資金額不斷增加，充分表明台商持續看好大陸巨大內需市場、完備產業體系、強大生產製造能力和廣闊發展前景。

指責民進黨對陸企投資設障礙

朱鳳蓮稱，相較之下，由於民進黨當局對大陸企業赴台投資不斷設置新障礙，截至2021年底，陸資赴台投資額小幅增長，總額僅為37.1億美元。

朱鳳蓮說，事實充分說明，無論是民進黨當局出於政治私利的人為設限，還是疫情等突發事件、偶發因素，都改變不了兩岸經貿合作的堅實基礎、客觀需求和不竭動力，更抹殺不了由此為兩岸同胞特別是台灣同胞帶來的巨大利益福祉。

她強調，擴大兩岸經貿合作、深化兩岸融合發展，是兩岸民心所向、大勢所趨，是任何人任何力量都無法阻擋的。

責任編輯：袁瑋婧

 

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