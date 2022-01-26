杭州市委原書記周江勇被雙開 涉支持資本無序擴張

早前落馬的杭州市委原書記周江勇被雙開，經查與資本勾連，支持資本無序擴張等。日前播出的反腐紀錄片《零容忍》中，揭露周江勇利用公權力為弟弟經商提供幫助。

據中紀委網站今日（26日）消息，中央紀委國家監委日前對浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

違規干預插手市場經濟

經查，周江勇喪失理想信念，背離「兩個維護」，政治意識淡漠，對黨中央決策部署陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，工作中搞形式主義，違規配備警衛人員、公務用車，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品禮金；組織原則缺失，應私營企業主請託違規選拔任用幹部，不按規定報告個人有關事項；違規干預插手市場經濟、執法司法活動；毫無紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、土地轉讓、稅收返還等方面謀利，夥同親屬非法收受巨額財物，搞家族式腐敗。

周江勇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予周江勇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表、浙江省第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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責任編輯：袁瑋婧