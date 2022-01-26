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習近平：與金牌相比 更在意冬奧為中國注入的動力和活力

國情動向 13:10 2022/01/26

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國家主席習近平周二（25日）下午在北京釣魚台國賓館會見國際奧委會主席巴赫。習近平表示，與金牌相比，他更在意冬奧會為中國注入的動力和活力。

國家主席習近平在北京會見國際奧委會主席巴赫。

據央視新聞報道，習近平說，「 我講綠水青山就是金山銀山，現在冰天雪地也是金山銀山，它帶動了冰雪經濟的發展。我並不在意這一次中國運動員拿幾塊金牌獎牌，我更在意它給我們今後注入的動力和活力。冬季奧運會將帶動3億人（參與冰雪運動），冰雪運動的普及實際上是對體育強國有一個提高。」

巴赫則對習近平表示祝賀，指他不僅完成，且是超額完成讓3億人從事冰雪運動的目標，並稱「今天的中國已經成為了一個冰雪運動之國，2022年北京冬奧會，也將從此開啟一個全球冰雪運動的新時代。」

【北京冬奧】習近平晤巴赫 稱有信心保障參賽者健康安全

中亞五國領導人將出席北京冬奧開幕式

此外，習近平周二亦在北京主持中國同中亞五國建交30周年視像峰會，並發表題為《攜手共命運 一起向未來》的講話。

哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克總統均在視像峰會上表示，熱切期待下周赴華出席北京冬奧會開幕式，並相信中方能克服疫情困難如期順利成功舉辦北京冬奧。

習近平在北京主持中國同中亞五國建交30周年視像峰會。

責任編輯：易燕丹

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