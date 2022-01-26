美稱關鍵芯片庫存不足5天 眾院推對華競爭及支持國內芯片法案

全球芯片供應短缺之際，美國商務部周二（25日）表示，美企的關鍵芯片庫存已降至不足五天，受訪企業認為芯片供需存在嚴重、持續的錯配等問題，未來半年不會消失，當局稱這顯示國會批准《美國創新與競爭法案》的緊迫性。

美國眾議院領袖周二就公布法案，旨在提高美國對中國的競爭力，並支持美國芯片產業。

需求遠超供應 供需問題未來半年料持續

綜合外媒報道，美國商務部表示，一項針對半導體芯片生產商和用戶的調查顯示，主要由晶圓產能引發的短缺將持續。該份去年秋天對供應鏈中150家企業進行的自願調查證實，芯片供需存在嚴重、持續的錯配，受訪者認為這個問題在未來6個月內不會消失。

報告並指，盡管拜登政府為緩解供應短缺問題努力了好幾個月，但半導體供應鏈仍然脆弱，需求繼續遠遠超過供應。

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商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也稱，「離走出困境還有相當一段距離」。當局指出，消費者的關鍵芯片庫存中值已從2019年的能夠支撐40天，下降到2021年的不到5天，雷蒙多認為，這個表明供應鏈有多脆弱，「5天的存貨，沒有犯錯的空間」。

當局指出，將在未來幾星期內，讓業界參與解決特定環節的問題；還將對這些環節價格異常高的說法調查。同時，調查結果顯示了國會批准《美國創新與競爭法案》的迫切性。

眾議院領袖周二公布法案，以加強對華競爭及扶持半導體行業發展。眾議院議長佩洛西聲明稱，這項一攬子計畫的主要部分已以壓倒性優勢獲得兩黨支持，期待與參議院討論該法案，以便盡快提交給總統。

參議院去年通過了美國創新與競爭法案，包括520億美元用於提高美國的半導體生產，並授權1,900億美元加強美國科研以與中國競爭。但有關法案在眾議院陷入停滯。

外電引述，加州民主黨議員Ro Khanna預計，眾議院將在2月中旬之前對該法案表決；印第安納州共和黨參議員Todd Young則希望該法案能在5月下旬前獲得國會兩院通過。

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責任編輯：林佩怡

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