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【北京冬奧】昨機場入境涉奧人員9人複檢陽性 4人閉環內複檢陽性

社會熱點 12:17 2022/01/26

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北京冬奧舉辦在即，目前仍面臨疫情「外防輸入、內防擴散」的挑戰。周二（25日），機場入境涉奧人員中複檢陽性9人，閉環內複檢陽性4人。

據北京冬奧組委今日（26日）公布，1月25日機場入境涉奧人員總數累計334人，其中運動員及隨隊官員54人，其他利益相關方280人。經海關檢測後，複檢陽性9人，均來自其他利益相關方。

同日，閉環內核酸檢測總次數42,288，其中運動員及隨隊官員342，其他利益相關方41,946。複檢陽性4人，均來自其他利益相關方。

冬奧組委指出，北京冬奧入境涉奧人員和相關工作人員均實行閉環管理，與社會面完全隔開。

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知識庫：北京冬奧閉環管理

冬奧賽時閉環管理和冬奧村試運行將於1月23日正式開啟，冬奧村1月27日正式開村。從23日起，來自各國（地區）的運動員將陸續入村。在閉環管理試運行期間，預計將有近3,000人來華開展工作。

國際奧委會奧運會部運行主任皮埃爾·杜克雷強調，在涉奧人員啟程飛赴北京之前，需進行核酸檢測，抵京後也會第一時間進行核酸檢測，由此可最大限度阻止疫情傳入冬奧閉環。而在閉環內，人們都接種了疫苗，每天接受核酸檢測並佩戴N95口罩。

閉環外疫情防控，要確保閉環閉得全、內外無接觸。北京冬奧組委專職副主席韓子榮介紹，閉環內來華涉奧人員和國內直接服務外方的工作人員需每日進行健康監測和核酸檢測，在閉環內酒店或冬奧村集中住宿，只允許乘坐冬奧專用車輛往返指定閉環場所，不得與閉環外人員以及社會面接觸。

責任編輯：尹航

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