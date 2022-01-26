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內地推動RCEP區域內貿易等活動更多使用人民幣結算

經濟脈搏 12:55 2022/01/26

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區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）於今年1月1日正式生效。內地商務部等六部門今日發文提出，高質量實施RCEP，鼓勵企業用好成員國降稅承諾，促進貨物貿易；推動RCEP區域內貿易投資活動更多使用人民幣結算，幫助市場主體降低匯兌成本，規避匯率波動風險。

商務部網站刊登關於高質量發展RCEP稱，結合各成員降稅承諾和產業特點，推動擴大服裝、鞋、箱包、玩具、家具、電子產品、機械裝備、汽車零件、摩托車、化纖、農產品等優勢產品出口，積極擴大先進技術、重要設備、關鍵零部件、原材料等進口，支持日用消費品、醫藥、康復設備和養老護理設備等進口。

結合RCEP實施，鼓勵引導金融機構按照市場化原則和商業可持續性原則，創新金融產品和服務，加大對外貿企業的信貸支持力度，支持符合條件的外貿企業拓寬直接融資渠道，優化對外貿領域小微、民營企業的信貸信保產品和服務。

文件称，支持金融機構創新人民幣交易、投資、避險產品，為市場主體提供便捷高效的跨境人民幣金融產品和服務。

RCEP今日正式生效 商務部：企業和消費者將從中受益

李克強：推動RCEP儘早生效 啟動中國東盟自貿區升級後續談判

內地推動RCEP區域內貿易等活動更多使用人民幣結算

RCEP實施也需推進製造业和知識產權保護

文件並稱，要結合RCEP實施，增強製造業核心競爭力和開展技術改造，推進製造業補鏈強鏈，強化資源、技術、裝備支撐；加強高端產業鏈合作和製造業項目合作，培育多元化全球供應鏈網絡。

加強知識產權保護方面，按照RCEP知識產權規則，為著作權、商標、地理標誌、專利、外觀設計、遺傳資源、傳統知識、民間文藝和商業秘密等提供高水平保護。完善國內知識產權保護體系，加大執法力度，加強打擊盜版、假冒等侵權行為。加強知識產權行政執法、司法保護、社會共治的有效銜接。

此外，要研究制定跨境電子商務智慧財產權保護指南。強化智慧財產權公共服務供給，加強海外智慧財產權糾紛應對和維權援助。按照RCEP規定推動加入智慧財產權領域國際條約。

責任編輯：李冰琪

 

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