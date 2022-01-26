中宣部廣電總局要求播音員主持人淨化交際圈 政治素質為首要

中宣部和廣電總局印發通知，要求進一步規範播音員主持人職業行為和社會活動管理，要求播音員主持人德藝雙馨，自覺抵制名利誘惑和低俗庸俗媚俗，淨化「交際圈」「朋友圈」。

據國家廣電總局網站，中宣部和廣電總局今日（26日）印發《關於進一步規範播音員主持人職業行為和社會活動管理的意見》的通知，指出播音員主持人作為媒體的形象代表，是黨的宣傳思想文化事業的重要力量，承擔着堅持正確導向、傳播先進文化、引領文明風尚的重要職責。

政治素質為首要

通知要求各相關機構高度重視播音員主持人隊伍建設，堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，加快建設一支具有堅定政治立場、高尚道德品質、廣博文化知識、崇高職業精神、過硬工作本領的專業人才隊伍。

《意見》包括要求聚焦政治素質培養，要求始終把政治素質培養作為播音員主持人隊伍建設的首要任務；加強職業道德建設，塑造良好公眾形象，做德藝雙馨的新聞工作者、文藝工作者。

直播帶貨、代言等活動從嚴把關

《意見》還規定要明確審批管理要求，播音員主持人參與廣告代言、商業推廣、網絡帶貨等各類商業活動，須經所在播出機構批准，新聞欄目播音員主持人參加此類活動要從嚴把關。對參加各類活動時因自身言行不當造成負面社會影響的播音員主持人，視情節輕重及時給予相應處理。

在加強合作節目管理的部分，《意見》要求認真審核把關播音員主持人在節目中的言行舉止，不給有醜聞劣跡、違法失德等問題的人員提供出鏡發聲渠道。

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責任編輯：袁瑋婧