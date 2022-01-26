內地網傳券商整體減薪30%？ 業內人士這樣說

內地近日網傳「券商普遍降薪30%，28日見分曉」，還傳幾間券商被監管約談，內地傳媒引述有關券商人士均表示沒有聽說過相關事情。

據內地「財聯社」，有網上截圖傳出，「證券行業整體降薪30%，28號見分曉」，「剛剛傳言，證監會找三中一華（即中金公司、中信證券、中信建投、華泰證券）開會，要求全部降薪30%」，還有傳某券商春節前先不發放獎金。

報道指出，上述券商均表示「沒聽說過」，進一步追問，也有券商不置可否。傳言緩發年終獎的券商則表明，公司過往未有在春節前發放年終獎，相關傳言不實。

事實上，近期有關金融業的薪酬問題，尤其券商與基金的降薪話題，一直在風口浪尖。

共同富裕背景下 內媒：降薪或有兩方向

「財聯社」報道，在1月中旬，已有證監局召集轄區券商一把手調研及討論薪酬問題。消息人士透露，其中兩個重要方向，一是百萬以上薪酬要遞延發放，二是有些國有券商高管雖然限薪，但業務部門底薪高，這部分或首當其衝被「動」。

據報早在1月初，中國證券業協會就向部分頭部券商及外資券商，下發過薪酬管理制度調研的通知，及後也陸續有券商接到薪酬調研的消息。報道指出，在「共同富裕」的大背景下，券商薪酬調整幾乎是「板上釘釘」。

而年初有某證券公司非銀分析師在小紅書上，「曬224萬工資」亦熱爆網絡。隨之而來的是，傳有券商固定收益融資部發布試行版員工行為準則，提到「堅持共同富裕的社會價值觀」，要求部門員工在工作範圍內「須注意言行舉止，不允許因家庭背景等非自身因素產生優越感，當好一名職業banker」，亦提到在「工作環境下」，不允許開豪華車（100萬以上）、戴高檔手錶（15萬以上）、使用高檔手袋（5萬以上），以及其他不合時宜、奢華定制的物品。

網傳內地券商防員工炫富 工作環境禁開豪車、戴名錶

中央經濟工作會議：要正確認識共同富裕 加強對資本有效監管

據內地傳媒統計，2020年中金公司的人均薪酬高達115.57萬元（人民幣，下同），華泰證券、招商證券、東方證券、中信證券和廣發證券等券商的人均薪酬均超70萬元。但這不代表真實情況，並非所有證券從業人員都高薪，不少人士稱自己年薪「拖了後腿」。

責任編輯：林佩怡

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