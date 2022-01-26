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深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）

社會熱點 15:34 2022/01/26

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內地部分地區新冠肺炎疫情緩解，深圳今日（26日）零時起，全市均調整為低風險地區，不再執行「持48小時核酸陰性證明離深」的管控措施。深圳市民的行程卡上，代表過去14天訪問過的城市中目前存在中風險或高風險地區的「*」（星號）標識也被除去。解封現場放起煙花，有不少市民在街上揮舞國旗慶祝。

據深圳市疫情防控指揮部通告，自今日零時起，深圳羅湖區清水河街道調整相關區域風險等級，鶴圍村58棟、鶴圍村64棟等兩區域由中風險地區調整為低風險地區。至此，深圳全域均為低風險區域，不再執行「持48小時核酸陰性證明離深」管控措施。

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通告發佈後，有不少深圳市民在網上曬出截圖，顯示個人行程卡已不再帶有「*」標識。據悉，城市名稱標有星號，表示該個體在過去14天訪問過的城市中目前存在中風險或高風險區域，但這並不意味著實際訪問過這些中風險和高風險區域。風險地區風險等級調整為低風險後，星號會自行消失。

深圳市口岸辦：由香港入境旅客 需集中隔離14天+7天居家健康監測

【內地疫情】深圳兩宗Omicron病例互不相關 屬獨立傳播鏈

今日是農曆臘月廿四，正值南方小年。隨著受管控區域正式解封，現場燃放煙花以示祝賀。同時，大批市民穿著喜慶，在街上揮動國旗慶祝，更不時高呼「回家」、「團圓」等，氣氛非常熱烈。

不過，深圳市疾控中心專家提醒，深圳全市降為低風險區域並不代表沒有風險。近期，國內仍有部分地區出現散發本土疫情，深圳防控形勢依然嚴峻復雜；呼籲非必要不前往中高風險地區，積極配合落實各項疫情防控措施。

責任編輯：易燕丹

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