【北京冬奥】中國自由式滑雪選手谷愛淩攬23項代言價格翻倍（多圖）

出生於美國加州、母親是華人的中美混血兒谷愛淩（Eileen Gu），18歲的她在自由式滑雪這個項目上已經奪得11個冠軍。在這一項目上處於世界領先地位的她，成為北京冬奧上中國代表團的衝金點之一。

據內媒第一財經報道，目前至少有23個贊助商，包括京東、中國移動、雅詩蘭黛、元氣森林、科勒、維多利亞的秘密以及路易威登、蒂芙尼、IWC萬國表等奢侈品牌。在北京冬奧會即將召開之際，谷愛淩的熱度更是直線上升，這份代言名單還在不斷擴充。

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滑雪項目令奢侈品牌青睞谷愛凌

年輕的谷愛淩有著更多的亮點。她開朗俏皮，容貌姣好，被粉絲親昵地稱為「白雪公主」。在美國長大的她對中國情有獨鐘，能說一口流利的北京話，除了運動員的身份，谷愛淩還是成績優異的斯坦福大學學生和國際經紀公司IMG的簽約模特，橫跨體育界與時尚界。截至目前，谷愛淩微博粉絲數已達133萬。

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此外，滑雪項目針對的是追求高端休閑生活的人群，谷愛淩的活躍粉絲年齡分布也與當下的消費主力軍重合。去年6月，蒂芙尼簽約谷愛淩；到了年底，同屬LVMH集團旗下的路易威登也宣布與其達成合作。根據媒體測算，2021年前，谷愛淩的代言費在100萬美元上下，如今這一數字飆升到稅後250萬美元左右，手握20多個代言讓其輕松收入過億。

在過去的一年中，流量明星的頻頻「塌房」使眾多品牌方的目光轉向體育明星。他們良好的身體素質、拼搏奮鬥的精神和嚴格管理的訓練生活讓代言更有保障。而半年內接連舉辦的東京奧運會、全運會和北京冬奧會更將全民運動推向高潮，大量優秀運動員被大眾關註和喜愛，商業價值進一步提升。

據統計，2021年全國一共有161起運動員代言簽約，這是自2015年以來最多的一年，幾乎是2018年至2020年運動員代言數量的總和。

責任編輯：李冰琪