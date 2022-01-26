美擬授權撤離駐華外交官 外交部：中國最安全 美決策邏輯令人費解

在北京冬奧前，路透報道，美國國務院考慮是否批准在中國的美國外交官及其家人離開，以免受中國嚴格防疫影響。中國外交部發言人趙立堅周三（26日）回應，中國目前無疑是世界上最安全的國家，指美方的決策邏輯令人費解，中方已向美方表示嚴重關切和不滿，並希望美方慎重考慮有關問題。

趙立堅在外交部例行記者會上表示，中國疫情防控嚴謹科學，防疫策略行之有效，也很好地保護了外國在華人士。他強調，中國防疫措施符合《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等相關規定，充分照顧了外交領事人員的舒適度和正當權益。

指美方決策邏輯令人費解

他強調，中國目前無疑是世界上最安全的國家，從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。並指美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說。中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿，希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂「外交領事人員授權撤離」問題。

美國據報擬允許駐華外交官撤離 環時：疫情為由干擾北京冬奧

路透稍早引述消息人士報道，隨著中國距離北京冬奧開幕不到兩周、加緊制定新冠疫情防控方案，美國大使館周一（24日）向華盛頓發出正式撤離的請求。美國國務院周二聲明表示，其駐華使領館的運營狀態沒有改變；任何改變將完全取決同事及其家人的健康、安全和保障。

《環球時報》引述相關消息人士稱，此次美國選擇在虎年春節和北京冬奧會前夕再次「授權撤離」，來者不善，目的顯然並非單純防疫考量，認為美國此舉應為製造恐慌情緒，抹黑中國防疫成效，干擾北京冬奧成功舉行。

責任編輯：林佩怡

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