稅務總局曝5起涉稅違法案 將運用大數據加強稅收監管 

國家稅務總局曝光5起涉稅違法案件。稍早前，國家稅務總局在記者會上表示，稅務部門將運用稅收大數據加強精準監管，進一步落實好常態長效打擊「假企業、假出口、假申報」工作機制；以稅收大數據推進技術、業務、崗責變革，提升稅收徵管服務質效。

據國家稅務總局公布，5起案件分別是：

江西九江

江西省九江市稅務部門與公安部門聯合依法查處一起虛開騙稅案件，抓獲犯罪嫌疑人23名，搗毀犯罪窩點16個。

經查，該犯罪團夥通過註冊多家企業，購置廢舊二手設備營造虛假生產的假象，以虛開發票、低值高報、偽造合同、買賣外匯等方式騙取出口退稅，虛開增值稅專用發票33230份，價稅合計金額51.41億元（人民幣，下同），騙取出口退稅1.31億元。該案已由檢察機關依法提起公訴。

廣西南丹

廣西南丹縣柳吉會計服務有限公司和江西省南城縣明華會計服務有限公司兩家中介機構及南丹縣代理記賬人員張利君，為犯罪團夥虛開增值稅發票提供幫助，牟取非法利益。南丹縣人民法院已依法對虛開犯罪團夥成員及中介機構和個人以虛開增值稅專用發票罪判處1年至14年不等有期徒刑，沒收全部違法所得並處以相應罰金。

面對三重經濟壓力 國家稅務總局：續擴推送減稅降費紅利賬單試點範圍

內地網傳券商整體減薪30%？ 業內人士這樣說

陝西延安

陜西省延安市稅務局與公安部門密切配合，成立稅警聯合專案組，經過深入調查，成功破獲跨省系列虛開增值稅專用發票案，搗毀犯罪窩點5個，抓獲犯罪嫌疑人11名。

經查，犯罪嫌疑人利用空殼公司，製造虛假購銷合同，虛開增值稅專用發票5162份，價稅合計金額近10億元。目前，案件已移交檢察機關審查起訴。

新疆烏魯木齊

新疆烏魯木齊根多多財務咨詢有限公司法定代表人閆慧平及數名獨立從事涉稅服務人員幫助犯罪團夥虛開增值稅發票，牟取非法利益，遂依法對其進行稅務稽查。烏魯木齊市沙依巴克區人民法院已依法對18名被告人以虛開增值稅發票罪分別判處8個月至15年不等有期徒刑。

廣東深圳

深圳市稅務部門通過稅收大數據分析，發現部分企業出口商品存在異常情況，迅速與深圳市公安部門成立聯合專案組依法深入開展調查。2021年8月，稅警聯合專案組開展收網行動，成功打掉利用「LED燈」等商品虛開、「配單」、騙稅等犯罪團夥5個，抓獲犯罪嫌疑人32名。

經查，騙稅團夥獲取虛開的增值稅專用發票後，勾結「配單」公司違規取得報關單據騙取出口退稅，涉及騙稅企業7戶，騙取出口退稅4478萬元。目前，案件已移交檢察機關審查起訴。

杭州市委原書記周江勇被雙開 涉支持資本無序擴張

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道