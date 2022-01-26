國台辦：「灣灣」暱稱萌萌的 遺憾在台被污名化

大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（26日），「灣灣」是很多大陸民眾對台灣民眾的暱稱，有種萌萌的感覺，遺憾在台灣卻被污名化。

在北京，國台辦周三（26日）舉行例行記者會，有記者問到對台灣民眾的稱呼「灣灣」，近期在台灣一個票選中被選為「最不可接受詞匯」，有網友認為有貶義和「統戰」意味。

朱鳳蓮指出，有關票選居心不良，很有誤導性。她強調，兩岸民眾在一些習慣用語上存在差異，是很自然的現象。

她舉例，像是「土豆」一詞，大陸很多地方也叫「馬鈴薯、洋芋」，在台灣指的是「花生」；比如「窩心」，在大陸指受委屈、難受，在台灣指暖心、心裡很舒服。

她表示，「灣灣」是很多大陸民眾對台灣民眾的暱稱，有一種萌萌的感覺，遺憾的是在台灣卻被一部分人故意污名化。

若「台獨」挑釁不停 解放軍演訓活動只會多

她希望兩岸民眾都要提高警惕，絕不被民進黨當局、綠營網軍和特定媒體帶亂節奏、帶偏方向，加深誤解和偏見。

另外，解放軍機近日連日飛往台灣西南空域，朱鳳蓮表示，解放軍採取演訓活動就是為了反對「台獨」，為了捍衛國家主權和領土完整。如果「台獨」挑釁不停、不減，解放軍的演訓活動是只會多、不會少。

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責任編輯：林佩怡

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