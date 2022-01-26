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IMF指中國「清零」政策構成經濟負擔 外交部這樣回應

經濟脈搏 17:08 2022/01/26

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國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgiewa）認為，中國「清零」政策為供應鏈和世界經濟增長帶來風險，應重新考慮。中國外交部發言人趙立堅今日（26日）在例行記者會上回應稱，中方一貫採取科學及全面有力的防控措施，且作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變。

趙立堅表示，關於中國的疫情，中國一貫采取科學、全面、有力的防控舉措，無論是在保護人民生命健康，恢復本國經濟社會發展，還是在推動國際抗疫合作，促進世界經濟復蘇方面，都取得顯著成效，世人有目共睹。

他續指，2020年中國成為全球唯一實現正增長的主要經濟體，2021年更是取得了8.1%的經濟高增速，中國GDP按年平均彙率折算達17.7萬億美元，繼續引領全球復蘇的發展進程。

【中國經濟】IMF降今年中國經濟增長預期至4.8%

IMF總裁：中國「清零」政策或影響全球經濟 籲重新評估

趙立堅稱，中國經濟長期向好的基本面沒有變，中國作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變，國際社會對中國經濟的信心沒有變，中方願同各方加強溝通與合作，為全球經濟持續復蘇注入動力。

此前，奧爾基耶娃表示，中國的「清零」政策最初雖成功，但現在所呈現的風險已大過好處；認為該政策逐漸成為經濟「負擔」，對中國和全球經濟復甦造成影響，呼籲中國需重新評估其防疫策略。

而IMF最新公佈的《世界經濟展望》報告，同樣以「清零」政策為由，下調中國經濟今年經濟增長預測至4.8%，較之前於去年10月的預測下調0.8個百分點。

責任編輯：易燕丹

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