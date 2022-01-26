RCEP生效後競爭激烈 工信部支持擴大汽車等產品出口

RCEP今年開始正式實施，工信部指中國企業獲得紅利的同時將面臨RCEP成員國產業更加激烈的競爭，工信部支持企業充分利用RCEP的關稅減讓承諾和原產地累積規則，擴大紡織、輕工、電子信息、汽車及零部件、機械裝備等優勢產品出口，開拓新的市場空間。

據澎湃新聞報導，商務部今日（26日）召開《關於高質量實施RCEP的指導意見》專題新聞發佈會，工信部運行監測協調局局長羅俊傑表示，RCEP作為全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自貿協定，其生效實施將為我國製造業發展帶來重大機遇，成為中國製造業向中高端邁進的重要契機。

他指出三大機遇：

一是既有助於推動開拓新市場，也有助於RCEP成員國擴大經貿規模。RCEP將有90%以上的貨物貿易最終實現零關稅，其中工業品佔到貨物貿易稅目的82%左右和貿易額的90%以上。同時，也有助於RCEP成員國充分利用中國超大市場擴大經貿規模，增加貿易往來，共同做大做強RCEP市場。

二是既有助於提升製造業競爭力，也有助於穩定優化RCEP區域內產業鏈供應鏈。工信部支持企業與RCEP成員國企業開展國際先進產業水平對標，加大技術改造升級投入，應用先進適用技術更新設備，提升產業基礎能力。鼓勵企業強化與RCEP成員國企業生產分工合作，優化生產體系，構建相互促進、互利共贏的產業鏈供應鏈。

三是既有助於我國企業「走出去」，也有助於「引進來」更多RCEP成員國投資。RCEP協定為我國製造業企業創造更加穩定、透明的投資環境，進一步加快我國企業在東盟、日韓等區域內成員國「走出去」步伐。

優勢產業將面臨來自東盟的貿易競爭

不過，羅俊傑也指出，在製造業享受RCEP紅利的同時，相關產業和企業也面臨來自RCEP的更高標準、更嚴規則和更強競爭。中國部分中高端產業也將受到來自日韓產品的衝擊，產業轉型升級難度加大。

他並稱，中國一些優勢產業將面臨來自東盟的貿易競爭，這在一定程度上也將擠壓中國市場份額。同時也面臨這RCEP成員國對中國中西部地區承接產業轉移的更大壓力。

可能面臨更多貿易摩擦

與東盟就勞動力、稅負、土地成本相比，中國中西部地區不佔優勢。RCEP協定將進一步降低區域內投資壁壘，加快資源整合，吸引相關產業加速向東盟轉移，造成中國中西部地區承接產業轉移困難。亦可能面臨與RCEP成員國之間更多的貿易摩擦。

國家發改委經貿司副司長李超就此表示，將鼓勵和支持中西部地區，促進對外貿易和招商引資；暢通貿易通道，推動中歐班列、中老鐵路等國際物流通道聯動發展，推進國家物流樞紐佈局建設，進一步降低中西部地區物流成本水平，暢通對外開放通道。

責任編輯：袁瑋婧