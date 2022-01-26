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【北京疫情】新增8病例均來自管控人員 本輪累計75人染疫

社會熱點 17:31 2022/01/26

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北京新冠肺炎疫情未了，市疾控中心副主任龐星火周三（26日）通報，周二（25日）下午4時至周三下午4時，北京新增6宗本土確診病例、2宗無症狀感染者，均屬變種病毒Delta關聯疫情，並來自管控人員 。

1月15日以來，北京本輪疫情累計報告75宗本土感染，其中Omicron變種病毒關聯疫情涉6宗，已連續3日無新增感染，Delta則累計69宗。

【北京冬奧】昨機場入境涉奧人員9人複檢陽性 4人閉環內複檢陽性

【內地疫情】昨增24本土確診 北京12名感染者在冷庫工作

北京市委宣傳部副部長徐和建指出，當前首都疫情形勢依然嚴峻複雜，防控工作處在緊要吃勁關頭。他強調，通過篩查、迅速管控住疫情風險，是切斷病毒傳播鏈、嚴防疫情外溢的關鍵。封（管）控區要嚴格管理，居家觀察人員要足不出戶。針對病例從嚴從快流調，第一時間管控密切接觸者和風險點位。

通報新增的8宗本土病例中，7宗在豐台區，6宗涉及冷庫，豐台區今早再次啟動核酸檢測；另有1宗在西城區。

北京市場監督管理局副局長唐云華表示，持續做好「外防輸入、內防反彈」，加強進口冷鏈食品防疫管控。堅持人物同防同追溯，對涉疫場所相關冷鏈物品流向全面追溯；對發現的風險產品一律下架封存，對相關人員、物品、環境開展核酸檢測，目前已出結果均為陰性。

責任編輯：林佩怡

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