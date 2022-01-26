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人民幣逼近6.32收創3年9個月新高 交易員稱大行購匯限升幅

經濟脈搏 18:01 2022/01/26

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近期人民幣兌美元匯率表現強勢，今日（26日）更一度升至6.32關口，收市升33點報6.3219，與中間價同創3年9個月新高。交易員稱，匯價未升破6.32，或暗示監管層不會放任人民幣快速走升，盤中亦現中資大行美元買盤身影。

路透報道，交易員稱，美聯儲政策決議公布前市場情緒謹慎，美元指數持穩在96關口附近，而季節性結匯需求仍多，助人民幣維持偏強走勢，一度觸及6.32關口。

一名中資行交易員認為，目前看客盤結匯需求持續，如果沒有太強的購匯盤出現，人民幣料維持偏強走勢。但一名中資行交易員分析，6.32關口阻力較強，或意味著人民幣升勢拐點降至。

據彭博引述交易員表示，日內客盤仍以結匯為多，下午在6.322附近看到少數中資大行報價買入美元，限制人民幣進一步升值；臨近下午4時有能源進口相關美元買盤入場。

市場等待美聯儲議息會議

興業證券宏觀團隊認為，春節前季節性因素是影響人民幣匯率走強的關鍵，如果升值壓力持續演繹，會加大調節可能，宏觀審慎、預期管理或是手段。但近期影響匯率進一步升值的季節性因素後續會退潮，匯率強勢或已進入尾段，惟後續即使有貶值壓力也不會形成衝擊。

今日人民幣兌美元中間價報6.3246，較上月升172點子，刷2018年4月25日以來新高。中間價符合市場預期，並未釋放出明顯的信號，市場或待今晚美聯儲議息會議提供的更多指引。

責任編輯：林佩怡

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