珠海疫情趨緩 美髮店獲限量開放需預約 其他密閉場所仍關閉

珠海新冠肺炎疫情趨緩，當地放寬部分防疫措施，即日起美髮店可以限量開放，需要預約並登記客人資料，美容、按摩水療、健身室等密閉場所仍暫不開放。

據珠海市疫情防控指揮部今日（26日）公告，全市除美髮以外的美容、按摩水療、棋牌室、麻將館、網吧、酒吧、KTV、劇院、電影院、健身房、體育館、游泳館、遊戲廳、培訓機構等密閉場所暫不開放。

即日起美髮店按不超過最大承載量的50%限量開放，實行預約制，逐一登記顧客身份及聯繫方式。同時落實「四強化一提倡」等防疫措施，包括強化進門測溫掃碼戴口罩、人員流量管控、場所清潔通風消毒、人員健康管理和防控知識培訓，以及提倡無現金支付。

珠海早前出現Omicron本土病例，與中山病例屬同一傳播鏈。1月14以來，珠海累計報告36宗確診病例、3宗無症狀感染。而過去兩天，珠海沒有新增感染病例。

珠海市疾控中心專家提醒，近日雖然沒有新發病例，但臨近地區關聯病例的出現，強調不能掉以輕心，零新增不等於零風險。中山昨（25日）新增一宗本土確診病例。

專家表示，目前國外疫情高發，國內不少地區仍然有本土病例出現，全市仍有3個中風險地區。珠海市疫情防控正處在最吃勁緊要關頭，呼籲市民非必要不離開珠海，不聚集，如果出現發燒、咳嗽等症狀，切勿自行購藥，應核酸檢測並就醫，在未排除感染風險前不要出行。

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責任編輯：林佩怡

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