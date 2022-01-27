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【中美貿易戰】世貿裁定 中國可對6.45億美元美國貨徵報復性關稅（第二版）

國情動向 18:10 2022/01/27

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世貿裁定 中國可對6.45億美元美國貨徵報復性關稅

關稅戰硝煙再起。據路透社報道，世界貿易組織（WTO）裁定，中國每年可對約6.45億美元（約50億港幣）的美國進口商品課徵報復性關稅。有關的關稅補貼爭議可追溯至2012年奧巴馬政府時期。報道指，這是北京在世貿的另一象徵性勝利。中國商務部敦促美方不要再尋找任何借口，立即採取行動，糾正在對華貿易救濟調查中的錯誤做法。

（第二版新增中國商務部回應）

美貿易代表署對世貿裁定表失望

2008年至2012年，主要在美國總統奧巴馬（Barack Obama）執政時期，美國對包括太陽能電池板和鋼絲在內的22種中國產品徵收反補貼關稅。中國在2012年向世貿組織提出上訴。

世貿組織仲裁員裁定：「有鑑於當事方在程序中的論點和證據，我們裁定適當的（報復性關稅課徵）水平…是每年6億4512萬美元。」

對此，美國貿易代表署（USTR）發言人霍奇（Adam Hodge）發表聲明指出，美國對世貿組織仲裁員的裁定深感失望。霍奇表示，世貿組織仲裁員的裁定「反映上訴機構（Appellate Body）的錯誤解釋，損害了世貿組織成員保護我們的工人和企業免受中國扭曲性貿易補貼的能力」。

戴琪與歐盟貿易專員通話 稱支持應對中國經濟施壓

【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）

中國最初請求世貿組織的三人仲裁小組授予中國向24億美元美國產品徵收關稅的權利。

報道指出，中國最終獲准徵收的關稅額跟美國在特朗普（Donald Trump）執政時期對3千多億美元中國產品所徵收的關稅相比，是相形見絀。但這是北京在世貿組織取得的又一個具有象徵意義的勝利。

2019年11月，世貿組織宣布中國有權利向價值35.8億美元的美國產品徵收報復性關稅，在此之前，世貿組織認定，華盛頓確定中國是否在美國市場傾銷產品的方式有問題。

中國商務部今日回應指，本案勝訴成果對於糾正美違規反補貼做法、維護中國企業合法貿易利益、捍衛多邊貿易體制具有重要意義。中方敦促美方不要再尋找任何借口，立即採取行動，糾正在對華貿易救濟調查中的錯誤做法。

【中美角力】拜登稱取消對華關稅時機未到 中方：取消關稅符合中美利益

責任編輯：尹航

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中美貿易戰 貿易戰 中美關係 貿易 世界貿易組織 關稅

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