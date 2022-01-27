中疾控專家：盲目取消或放鬆國際旅行限制 將致災難性後果

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光昨晚（26日）表示，「盲目取消或放鬆對國際旅行的限制會帶來災難性後果」。

世衛組織官網在19日發佈公告指，大範圍實施旅行限制並不能有效遏制新冠病毒在全球的傳播，各國對國際旅行的限制措施，並沒有發揮作用，甚至在不斷加劇社會和經濟壓力。特別是Omicron變異株出現以後，這種限制國際旅行的措施在防控中證明是無效的。

針對這一說法，曾光在自己的個人微博發佈消息表示，這並非強制性的建議，在一定程度上反映了一部分西方國家學者的意見，但他認為，這些意見是不夠完善的，因為不同國家的國情不一樣，採取的防控措施的力度不一。

他指出，中國採取的一系列的防控措施都在中國都被證明是有利的。現在的情況下，他認為不適合放鬆、甚至取消對國際旅行的限制，這樣做的話，可能會帶來災難性的後果。

西方國家是因為經濟問題被迫取消限制

曾光指，逐漸取消限制的西方國家並不完全是出於對公共衛生的科學判斷，而是因為國內的社會經濟遇見了難以克服的障礙，被迫採取這樣的措施。

但他強調，中國的國情是能夠做到動態清零的。「儘管Omicron出現以後，防控難度明顯加大，防控成本明顯增加，但是這種增加我覺得並不是必然的結果，這和不精確的防控有關係，也和缺乏一些科學指導下的防控措施有關。」

人群免疫覆蓋仍存在空白

他表示目前國內疫情多點暴發的情況下，已有的防護措施只能加強不能削弱，主要在於人群免疫係數也就是免疫覆蓋還存在空白，已經打了疫苗的人的抗體已經大幅度減退，第三針加強針還沒有很充分搞好。

曾光表示，等中國相關條件具備後，有以下幾點主張：

「第一點，中國不要走到前頭，要謀定而後動。要先看看其他國家防控的經驗和教訓，特別是取消旅遊防控措施會帶來什麼樣的影響，我們應該去認真分析。

「第二點，我國要做好放鬆的準備。這些準備包括一些公共衛生和科學方面的準備，還有老百姓心理上的準備。把新冠肺炎拿到一個大的環境中去看，和其他公共衛生相比，看他的基本負擔到底有多大。

「我覺得一定要矯正心理，不能單打一。我國如果科學知識宣傳不到位，疫苗打的不夠，心理調節不夠，就盲從世界衛生組織專家委員會的建議，現在就取消和放鬆國際旅遊限制，我認為會帶來的是災難性的後果。」



曾光強調，世界衛生組織專家委員會的決定，不應該造成世界各國的一刀切。中國是個大國，應該有自己的獨立思維。

責任編輯：袁瑋婧