  • 20°C
香港時間 : 2022127日 (四) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中疾控專家：盲目取消或放鬆國際旅行限制 將致災難性後果

社會熱點 10:39 2022/01/27

分享：

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光昨晚（26日）表示，「盲目取消或放鬆對國際旅行的限制會帶來災難性後果」。

世衛組織官網在19日發佈公告指，大範圍實施旅行限制並不能有效遏制新冠病毒在全球的傳播，各國對國際旅行的限制措施，並沒有發揮作用，甚至在不斷加劇社會和經濟壓力。特別是Omicron變異株出現以後，這種限制國際旅行的措施在防控中證明是無效的。

針對這一說法，曾光在自己的個人微博發佈消息表示，這並非強制性的建議，在一定程度上反映了一部分西方國家學者的意見，但他認為，這些意見是不夠完善的，因為不同國家的國情不一樣，採取的防控措施的力度不一。

他指出，中國採取的一系列的防控措施都在中國都被證明是有利的。現在的情況下，他認為不適合放鬆、甚至取消對國際旅行的限制，這樣做的話，可能會帶來災難性的後果。

西方國家是因為經濟問題被迫取消限制

曾光指，逐漸取消限制的西方國家並不完全是出於對公共衛生的科學判斷，而是因為國內的社會經濟遇見了難以克服的障礙，被迫採取這樣的措施。

但他強調，中國的國情是能夠做到動態清零的。「儘管Omicron出現以後，防控難度明顯加大，防控成本明顯增加，但是這種增加我覺得並不是必然的結果，這和不精確的防控有關係，也和缺乏一些科學指導下的防控措施有關。」

人群免疫覆蓋仍存在空白

他表示目前國內疫情多點暴發的情況下，已有的防護措施只能加強不能削弱，主要在於人群免疫係數也就是免疫覆蓋還存在空白，已經打了疫苗的人的抗體已經大幅度減退，第三針加強針還沒有很充分搞好。

曾光表示，等中國相關條件具備後，有以下幾點主張：

「第一點，中國不要走到前頭，要謀定而後動。要先看看其他國家防控的經驗和教訓，特別是取消旅遊防控措施會帶來什麼樣的影響，我們應該去認真分析。
「第二點，我國要做好放鬆的準備。這些準備包括一些公共衛生和科學方面的準備，還有老百姓心理上的準備。把新冠肺炎拿到一個大的環境中去看，和其他公共衛生相比，看他的基本負擔到底有多大。
「我覺得一定要矯正心理，不能單打一。我國如果科學知識宣傳不到位，疫苗打的不夠，心理調節不夠，就盲從世界衛生組織專家委員會的建議，現在就取消和放鬆國際旅遊限制，我認為會帶來的是災難性的後果。」


曾光強調，世界衛生組織專家委員會的決定，不應該造成世界各國的一刀切。中國是個大國，應該有自己的獨立思維。

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
疫苗 中國疾病預防控制中心 新冠肺炎疫情 疫情 肺炎 災難 中國

上一篇文章

【內地疫情】昨增25本土確診 杭州現Omicron確診病例

下一篇文章

青島機場罕見事故 工人低頭執嘢遭飛機碾斃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

吳尊稱疫下改變想法 讓兒女棄澳洲赴中國求學
吳尊稱疫下改變想法 讓兒女棄澳洲赴中國求學
深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）
深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）
【北京冬奥】中國自由式滑雪選手谷愛淩攬23項代言價格翻倍（多圖）
【北京冬奥】中國自由式滑雪選手谷愛淩攬23項代言價格翻倍（多圖）
青島機場罕見事故 工人低頭執嘢遭飛機碾斃
青島機場罕見事故 工人低頭執嘢遭飛機碾斃
上海地鐵一老婦被月台幕門夾死 涉事線路為無人駕駛（第二版）
上海地鐵一老婦被月台幕門夾死 涉事線路為無人駕駛（第二版）
去年內地最熱門新生兒名字揭盅：男「沐宸」女「若汐」
去年內地最熱門新生兒名字揭盅：男「沐宸」女「若汐」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款