美副國務卿：北京冬奧或影響俄羅斯入侵烏克蘭時機

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）認為，北京冬奧可能會影響俄羅斯入侵烏克蘭的時機，並指如果俄羅斯在北京冬奧期間入侵烏克蘭，中國國家主席習近平或會不高興。

舍曼周三（26日）出席歐洲一個網絡峰會時表示，她不知道俄羅斯總統普京是否作出入侵烏克蘭的決定，但有跡象表明，入侵可能在現在到2月中之間發生。

她續稱，北京奧運將於2月4日開幕，普京將出席，她認為如果普京選擇在這個時候入侵烏克蘭，習近平可能不會太高興。「所以這可能會影響他的時機和想法」。

舍曼又指，美國正在為各種情況做準備，包括「全面入侵」，但她說，即使只有一名俄羅斯士兵進入烏克蘭，也將是一個非常嚴重的問題。因這違反了國際安全的所有原則，顯示另一個國家可以不受懲罰地採取行動，這將對烏克蘭和歐洲產生可怕的後果。

▲ 美國副國務卿舍曼

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此前，有外媒報道，中方曾表示「希望俄羅斯不要在北京冬奧會期間『入侵』烏克蘭」，中國外交部發言人趙立堅日前批評，有關報道純屬子虛烏有，不僅是對中俄關係的污衊和挑釁，也是對北京冬奧會的蓄意干擾和破壞。這種卑劣伎倆騙不了國際社會。

趙立堅強調，任何離間中俄關係、挑戰中俄互信的企圖都是徒勞。而北京冬奧籌備工作已進入最後衝刺階段，有信心向世界呈現一屆「簡約、安全、精彩」的奧運盛會，也有信心確保包括普京在內的各國領導人的北京之行圓滿、順利、成功。

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責任編輯：林佩怡

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