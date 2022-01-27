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【內地疫情】昨增25本土確診 杭州現Omicron確診病例

社會熱點 11:27 2022/01/27

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內地昨日（26日）新增63宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔25宗；另再多17宗本土無症狀感染個案。浙江杭州出現1宗Omicron變種病毒確診病例，與此前的杭州疫情並無關聯。患者曾出席公司年會，杭州市隨後宣佈全市取消大型活動，暫停大型論壇、廟會、企業年會等活動。

據國家衛健委通報，新增本土疫情分佈為浙江6宗，均在杭州市；北京豐台區5宗；黑龍江牡丹江市5宗；河北廊坊市4宗；天津、上海、河南安陽、新疆伊犁哈薩克自治州各1宗；兵團亦錄得1宗，在建設兵團第四師。

本土無症狀感染者方面，黑龍江11宗，其中牡丹江市10宗、綏化市1宗；新疆3宗，均在伊犁哈薩克自治州；兵團2宗，均在建設兵團第四師；江西1宗，在上饒市。

杭州Omicron確診者曾出席過百人的年會

杭州市26日通報1宗Omicron確診病例，患者是某餐飲設備公司的員工，曾於本月19日參加至少有上百人的公司年終大會，出席者包括銷售、生產等崗位的員工。

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【北京疫情】新增8病例均來自管控人員 本輪累計75人染疫

經基因測序，該病例的Omicron分支與此前監測到的本土病例不一致，亦與杭州早前發生的疫情無關聯。經全國公開測序比對，該病毒序列與採樣日期為2021年12月11日境外某國上傳的病毒序列高度同源，當局將以此為方向進一步進行病毒溯源。

截至26日下午3時30分，杭州當局發現該病例相關密接者553人，次密接者808人，均已落實集中隔離管控並核酸採樣。另有環境樣本197份，其中17份檢出新冠病毒陽性。

杭州濱江區今開展核酸檢測

隨後，杭州市再發現6名密切或次密切接觸者確診，以及1名風險人員確診。患者居住地分布為濱江區5宗，蕭山區和西湖區各1宗。濱江區宣布全區進行核酸檢測。

杭州市政府副秘書長毛根洪表示，目前杭州市疫情防控形勢，嚴峻復雜，為快速阻斷疫情蔓延擴散，全市取消大型活動，暫停大型論壇、廟會、企業年會等活動。

同時，嚴格人員流動和集聚，家庭聚會聚餐不超過10人；如有需要5桌以上的聚會需要向社區、村委會報備。另加強酒吧、卡拉OK等室內密閉環境的管理，圖書館、美術館等場所接待人數不能超過核定人數50%。

責任編輯：易燕丹

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