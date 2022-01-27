中國12月工業企業利潤增速放緩至4.2% 小微企業壓力仍較大

國家統計局周四（27日）公布，2021年12月規模以上工業企業實現利潤總額，按年增長4.2%，增速較11月回落4.8個百分點；全年增長34.3%。

分析認為，盡管新冠疫情陰霾仍在，但中國產業循環鏈尚穩，製造業及上游行業對中國工業企業利潤拉動作用明顯；高基數作用下，去年全年工業企業利潤保持較高增速。

但當局表示，要看到11月、12月利潤增速明顯回落，下游行業尤其小微企業經營壓力仍然較大，虧損企業數仍然較多；今年工業經濟持續穩定發展仍面臨諸多挑戰，要落實好減稅降費、保供穩價等政策，大力幫助企業紓困解難。

前高後低 全年保持較高增速

據國家統計局，去年全國規模以上工業企業實現利潤總額，按年增長34.3%，比2019年增長39.8% ，兩年平均增長18.2% 。

當中，國有控股企業實現利潤總額，按年增長56%；股份制企業利潤增長40.2%；外商及港澳台商投資企業利潤增長21.1%；私營企業利潤總額增長27.6%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，工業企業利潤實現較快增長。去年工業經濟穩定恢復，企業盈利持續改善。分季度看，一、二、三、四季度利潤按年分別增長137.3% 、36.0% 、14.3% 、12.3%，受高基數等因素影響，增速前高後低，但與2019年相比，各季度利潤兩年平均分別增長22.6% 、19.4% 、15.1% 、16.5% ，均保持較高增速，企業效益向好形勢進一步鞏固。

大宗商品漲價 採礦、煤炭、石油行業利潤飆

同時，近8成行業利潤實現增長，部分行業增長較快，更有6個行業利潤增長超過1倍。

朱虹提到，採礦及原材料行業對利潤增長拉動較強。去年在大宗商品價格上漲帶動下，上游採礦、原材料製造業利潤較分別增長190.7% 、70.8% ，兩年平均分別增長41.1% 、33.6% ，增速均明顯高於規模以上工業平均水平。煤炭和原油價格年內漲幅較大、高位運行時間較長，帶動煤炭、油氣開採行業利潤較上年分別增長逾2.1倍 、逾5.8倍。另數據顯示，電力、熱力生產和供應業利潤總額下降57.1% 。

值得注意，朱虹表示，11月、12月利潤增速明顯回落，下游行業尤其是小微企業經營壓力仍然較大，虧損企業數仍然較多，虧損額同比增長較快，工業企業效益狀況持續改善存在壓力，今年工業經濟持續穩定發展仍面臨諸多挑戰。

下階段，要著力提升製造業核心競爭力，做實做強做優實體經濟，落實好減稅降費、保供穩價等政策，大力幫助企業紓困解難，更大激發市場主體活力，促進工業經濟平穩運行提質增效。

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責任編輯：林佩怡

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