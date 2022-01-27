國家市監總局：個體工商戶未出現大規模市場退出潮 有4方面措施幫扶發展

中央經濟工作會議確定了今年經濟工作的總基調是穩字當頭、穩中求進，強調微觀政策要持續激發市場主體活力。國家市場監督管理總局介紹，目前全國個體工商戶突破1億戶，疫下總體發展平穩。2021年個體工商戶新設退出比為100：50，與近幾年數據基本持平，並未出現大規模市場退出潮。

下一步，將從4方面採取措施，幫扶個體工商戶發展，包括優化營商環境，加強反壟斷監管。

去年個體工商戶未出現大規模退出潮

國家市場監督管理總局副局長蒲淳介紹，市場主體對經濟發展至關重要。目前，全國市場主體已突破1.5億戶，其中個體工商戶突破1億戶，億萬市場主體的磅礴力量推動中國經濟總量邁上百萬億元大關、國家財力和社會財富穩定增長，承載7億多人的就業基本盤。

蒲淳介紹，全國登記在冊個體工商戶有九成集中在服務業，主要以批發零售、住宿餐飲和居民服務等業態為主。近兩年來儘管受到疫情影響，但總體發展平穩。

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2021年全國新設個體工商戶1970.1萬戶，按年增長17.2%，超過了從2012年到2021年年均11.8%的增速。2021年個體工商戶新設退出比為100：50，與近幾年數據基本持平，並未出現大規模市場退出潮。

根據調查顯示，個體工商戶平均從業人數為2.68人，以此推算，全國個體工商戶解決了中國2.76億人的就業。

個體工商戶受成本、用工等因素制約

蒲淳指出，近年來，受疫情反覆、消費低迷等因素影響，廣大個體工商戶的生存質量普遍不高，發展面臨諸多困難，包括預期不穩、發展信心不足；招工難、用工貴問題嚴重；成本上漲壓縮利潤空間；生存空間被網絡平台企業擠壓；資金鏈緊張問題仍未得到很好的解決。

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針對這些問題，國家市監總局將從4方面採取措施。

一是充分發揮扶持個體工商戶發展部際聯席會議作用，這是一個部際工作機制。共同研究，加強溝通，不斷完善政策。

二是持續完善政策措施。從財稅、金融、社保、就業等方面，研究出台一批精準扶持個體工商戶發展政策，加強宣介解讀，簡化辦理流程，加快辦理進度，實現更多政策「 免申即享 」、直達快享。加強政策實施效果評估，對效果顯著、個體工商戶感受度高、獲得感強的階段性政策，儘早出台到期後的接續措施。

三是優化營商環境。落實公平競爭審查制度，確保個體工商戶平等參與市場競爭。加強反壟斷監管，防止資本無序擴張，嚴禁具有優勢地位的企業為搶占市場份額擠壓個體工商戶生存空間，維護公平競爭的市場環境。

四是完善服務措施。通過開展個體工商戶服務月活動，開展普法宣傳、銀企對接、技能培訓、走訪慰問等主題活動，為個體工商戶解決實際困難，讓政策直達。同時，探索建立一體化、一站式服務平台，運用政府引導、市場參與、社會共享方式，提供政策發布、創業培訓、用工對接、市場信息、金融支持等各項服務，擴大政策知曉度和惠及面。

責任編輯：尹航

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