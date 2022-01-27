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今年出入境政策會否放鬆？國家移民管理局這樣答

社會熱點 12:55 2022/01/27

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新冠疫情暴發以來，國家移民管理局施行了從嚴從緊的出入境政策，堅持非緊急非必要不出境。國家移民管理局今日（27日）並未明確回答，但表示該從嚴從緊的政策取得了顯著效果，目前安排可以保障必要人員交往通道順暢。

據澎湃新聞報導，國家移民管理局今日舉行新聞發佈會。針對一些群眾反映申辦護照等出入境證件比較困難，外國人來華仍有很多限制，國家移民管理局新聞發言人、政策法規司司長陳杰進行了回應。

陳杰說，新冠肺炎疫情暴發以來，國家移民管理局按照國務院聯防聯控機制統一部署，根據疫情防控需要和各國普遍做法開展境外疫情防輸入工作，並根據疫情形勢進行科學動態調整，着力防止疫情通過出入境渠道傳播。

有出境需求經核實發出證件

工作中，國家移民管理局也要求各級移民管理機構具體問題具體分析，在政策執行過程中不搞「一刀切」、避免簡單化。目前，對赴境外留學、就業、商務等確有出境需求的人員，對確有需要來華進行經貿、科技活動的人員和具有緊急人道主義原因確需入境的人員，經審核屬實後，移民管理機構都會及時簽發出入境證件。尤其是對參加國際防疫抗疫以及因為企業復工復產需要出入境的中國公民，各級還會主動提供優先受理審批以及加急辦證服務，同時，繼續依法為在華外國人辦理簽證和停居留提供便利，以實際行動支持全球防疫抗疫，助力恢復經濟生產。

他強調，總體而言，相關政策措施和具體安排可以保障必要人員交往通道順暢，有助於構建健康、安全、有序的中外人員往來秩序。

下月起內地居民申領出入境證件實行「全國通辦」

深圳據報允許市民以「特殊緊急事由」辦證來港

責任編輯：袁瑋婧

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