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【中美角力】王毅與布林肯通話 促美停止干擾北京冬奧

國情動向 13:03 2022/01/27

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據中國外交部網站，國務委員兼外長王毅周四（27日）應約同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，提到當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧、停止在台灣問題上玩火打牌、停止打造各種反華遏華「小圈子」。

布林肯則稱，美國的「一個中國」政策沒有改變；美方會為美運動員參加北京冬奧加油，也祝願中國人民新春快樂。

王毅斥美不斷推出涉華錯誤言行

王毅表示，當前中美雙方最重要的工作，就是把國家主席習近平同美國總統拜登去年11月視像會晤達成的重要共識，落到實處。

他提到，拜登表示美國不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突對抗。但世人看到的是，美方對華政策基調沒實質變化，也未將拜登的表態真正落到實處。美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊。

王毅說，今年是「上海公報」發表50周年。中美都無意改變對方是兩國關係正常化的前提，也應成為中美未來和平共處的保障。疫情後的世界會面臨新形勢新挑戰，但大國競爭非這個世界的主題，也解決不了美方和各國面臨的問題。

他續指，中美要立足兩國人民根本利益，順應世界發展大勢，落實好兩國元首重要共識，必須把握中美關係的大方向，必須以實際行動踐行承諾、擴大兩國合作積極面、建設性管控分歧。王毅強調，施壓只會讓中國人民更加團結，對抗阻止不了中國走向強大。當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。

冬奧前美擬授權撤離駐華外交官 外交部：中國最安全 美邏輯令人費解

對台會議召開 汪洋：台海不確定性增多 做好應對風險準備

布林肯：「一個中國」政策沒變 會為美運動員參加冬奧加油

據外交部網站，布林肯表示兩國外長經常性溝通非常重要，強調拜登在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化。美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。美國的「一個中國」政策沒有改變。美方會為美運動員參加北京冬奧加油，也祝願中國人民新春快樂。

雙方又談及烏克蘭問題。布林肯通報了美方的立場。王毅則表示，解決烏克蘭問題，還是要回到新明斯克協議這一原點，同時呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。

王毅強調，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。各方應當徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。

美副國務卿：北京冬奧或影響俄羅斯入侵烏克蘭時機

責任編輯：林佩怡

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