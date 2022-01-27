騰訊員工不滿管理層表彰高強度加班 斥「把慢性殺人當榮譽激勵」

內地科企加班文化再惹爭議，騰訊旗下「企業微信」一名應屆生員工，近日不滿內部表彰員工高強度加班，在部門內部群組中質問管理層「有沒有考慮過手下人的死活」，還質疑「把慢性殺人當作榮譽激勵」，引發廣泛關注。

據報事後企業微信負責人黃鐵鳴在內部論壇稱會反思，並提出改善方案的初步思路，承諾會盡快調整。

有員工連踩逾20小時 獲「突破自我獎」

網傳截圖顯示， 一份企業微信產品部的「突破自我獎」名單中，有員工（非當事人）的評語提到，連續20多小時高強度同時進行設計和開發；在企業微信和微信客服官網4.0項目中，持續1周高強度完成超過200項產品和設計走查修改。

隨後，上述應屆生員工在內部群組中留言表達不滿，稱「沒有惡意，就是單純地想問問領導們，內測延期一天，企業微信是不是馬上就會倒閉？官網延遲一天上線，客戶是不是就馬上跑到釘釘飛書那去？是不是非得讓開發人員加這20多個小時的班，才能讓這個版本滿你們的意？你們做任務排期的時候，到底有沒有考慮過手下人的死活？」

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他續說，「我只是希望大家在下一次任務排期的時候，下一次被需求壓住喘不過氣的時候而被迫加班的時候，好好地想一想，我們離ICU，真的就只有『再加一次班的距離』，好好想一想，用你健康的、年輕的、充滿活力的軀體，用一個又一個20多小時的高強度加班，換來一個所謂的『業務突破獎』，一個玻璃制獎杯，一份幾千塊錢的激勵獎金，到底值不值得」。

員工提離職 高管連夜回應事件

「而這份公司用來表彰的文檔截圖，我會一直留下來，把慢性殺人當作榮譽激勵，權當是種黑色幽默，而每一個造就這一切的決策層，都是幫兇。 我會好好留著，總有一天，把它貼到騰訊的墓碑上。」他這樣寫道，並表示自己將會提出離職。

該應屆生員工的言論發布，引起熱議。事後，該員工所在團隊負責人連夜和他取得聯繫，並稱「讓你對團隊失望了，我有責任。」同時表示，會對此事做進一步了解和溝通。

企業微信負責人黃鐵鳴也在內部論壇上留言回應，稱對該名員工敢於直言問題的態度表示認可，已通過電話溝通的方式，認真、詳細地了解其情況和反饋。

黃鐵鳴表示，因為項目和產品讓員工如此辛勞很慚愧，指出高強度的急行軍是不持久的，並提出三點優化方案，包括及時做好規劃，盡量避免短期內高強度工作；多方共同商議健康合理的作息時間；明確評價導向，不會讓員工因為顧慮到考核排序而「比加班、比誰走得晚」。

責任編輯：易燕丹

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