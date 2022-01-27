農曆新年前 習近平到山西考察調研看望村民（多圖） 國情動向 13:47 2022/01/27 分享： 春節之前，中共中央總書記、國家主席習近平到山西考察調研。 新華社報道，習近平周三（26日）下午先後到霍州市師莊鄉馮南垣村、汾西縣僧念鎮段村，走進村民家中看望，實地了解山西災後恢復重建、秋冬補種、確保群眾安全溫暖過冬，以及鞏固拓展脫貧攻堅成果、接續推進鄉村振興等情況。 以下為新華社發布習近平在山西考察調研的照片： ▼點擊圖片放大 +6 +5 習近平視察北京冬奧場地 稱要盡最大努力防止疫情發生（多圖） 習近平新年講話稱2021年意義非凡（附講話全文） 責任編輯：林佩怡 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 習近平視察北京冬奧場地 稱要盡最大努力防止疫情發生（多圖） 2022/01/05 習近平視察北京冬奧場地 稱要盡最大努力防止疫情發生（多圖） 習近平新年講話稱2021年意義非凡（附講話全文） 2022/01/01 習近平新年講話稱2021年意義非凡（附講話全文） 你可能感興趣 習近平視察北京冬奧場地 稱要盡最大努力防止疫情發生（多圖） 15:12 2022/01/05 習近平視察北京冬奧場地 稱要盡最大努力防止疫情發生（多圖） 習近平新年講話稱2021年意義非凡（附講話全文） 13:39 2022/01/01 習近平新年講話稱2021年意義非凡（附講話全文） 社會民生 新華社 習近平 農曆新年 中國