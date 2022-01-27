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農曆新年前 習近平到山西考察調研看望村民（多圖）

國情動向 13:47 2022/01/27

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春節之前，中共中央總書記、國家主席習近平到山西考察調研。

新華社報道，習近平周三（26日）下午先後到霍州市師莊鄉馮南垣村、汾西縣僧念鎮段村，走進村民家中看望，實地了解山西災後恢復重建、秋冬補種、確保群眾安全溫暖過冬，以及鞏固拓展脫貧攻堅成果、接續推進鄉村振興等情況。

以下為新華社發布習近平在山西考察調研的照片：

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習近平新年講話稱2021年意義非凡（附講話全文）

責任編輯：林佩怡

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