【北京冬奧】主媒體中心「智慧餐廳」 機械人掌廚美食從天而降（有片）

北京冬奧倒計時，主媒體中心的「智能餐廳」以酷炫的全自動化的機械人掌廚送餐成為網絡熱話，科技感十足。

據北京日報報導，北京冬奧會媒體中心的智能餐廳是北京冬奧會「科技辦奧」理念最接地氣、最鮮活的實際應用。同時，在當前疫情防控常態化的大背景下，這些智能化設備的運用能最大程度地減少在主新聞中心這一人流高度密集區域內，人與人直接接觸的概率，從而大大降低疫情傳播的風險。

智慧餐廳面積約3680平米，可同時容納近千人用餐，賽時將為全球媒體記者提供多國風味、營養豐富的餐飲服務。賽事期間，中央廚房預計供應總量達180噸，單日最高峰供應量達5噸，可保障6000餘人的用餐。

機械裝置自動加熱麵包，現煎肉餅並搭配生菜、醬汁，疊放好的漢堡被機械裝置用紙包好，出餐！

這台智能小吃炸品機，實現從冷庫出料、油炸烹飪，到裝盒出餐全自動化。可根據訂單自動識別不同食材，自動取料至炸爐工位，每個炸爐可針對不同食材、不同工藝，獨立控制油炸溫度和時間。

如果想吃中餐，有智能炒鍋通過將菜品製作的烹飪工藝、菜餚原料、灶上動作、火候控制等數據輸入電腦，進行反覆調校實驗，從而完美再現大廚水準。可實現投料、翻炒、油水添加、洗鍋、裝盤出餐等全自動一體化；不僅能炒制宮保雞丁、東坡肉等數十道傳統中式佳餚，還會製作意式肉醬面等多種主食。

還有會自己開蓋、加油的智能煲仔飯機，它可以同時操控36個爐頭的精準火候，開蓋、加油、添料等操作環節自動完成，確保每一位顧客都能享受到帶有金黃色鍋巴的正宗煲仔飯。

食物製作完成之後，有粉紅色的雲軌小車，前來傳菜，系統智能調度雲軌小車接應菜品，並規劃最佳路徑。食客只需要按照下單小票上顯示的號碼，找到座位，做好的菜品便會通過空中軌道和下菜機，智能傳送到座位上，做到真真正正的美食從天而降！

享用美食之餘，還有能智能調酒機。

據中新社，智慧餐廳面積約3680平米，可同時容納近千人用餐，賽時將為全球媒體記者提供多國風味、營養豐富的餐飲服務。賽事期間，中央廚房預計供應總量達180噸，單日最高峰供應量達5噸，可保障6000餘人的用餐。

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責任編輯：袁瑋婧