  • 22°C
香港時間 : 2022127日 (四) 15:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東莞民營三甲醫院聚會橫幅「手術室裡全是錢」 母公司年收入逾17億

社會熱點 15:00 2022/01/27

分享：

1月26日，一張廣東東莞「康華醫院」的圖片在網絡上流傳。圖片顯示，東莞康華醫院手術室舉行2022年終總結大會，會場懸掛的條幅內容為「虎虎生威迎新年，手術室裏全是錢。」

據內媒「每日經濟新聞」報道，26日當天，康華醫院回應稱，橫幅內容確實不妥，是院方考慮不周，將向手術室反映該情況，醫院也會組織討論如何處理相關負責人。

醫院回應將立刻調查此事

1月27日，微信公眾號「東莞康華醫院服務號」發布《關於涉及我院手術室不當橫幅的情況說明》。說明稱，1月26日下午，醫院發現網上涉及該院手術室不當橫幅的信息後，醫院高度重視，立刻啟動相關調查工作。

經調查了解，1月21日晚，醫院中心手術室部分人員自發組織在某餐廳用餐，為了營造輕松用餐氛圍，有護士自行製作了橫幅在現場懸掛，橫幅內容表述極其不當，嚴重違背了醫院的辦院宗旨，經上傳到網絡後產生了惡劣影響。

對此，醫院深感痛心，鄭重向社會道歉。醫院第一時間對相關責任人進行嚴肅批評教育，將對涉事科室和個人作進一步調查，並按照醫院的相關規章製度嚴肅處理。

該起事件也引來網友熱議，部分人覺得，醫院這是「一不小心說了實話」。也有網友覺得，這樣的說法「有失醫德」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

醫院母公司年收入超17億

據了解，東莞康華醫院於2002年9月籌建，是一所民營三甲醫院；2019年9月20日，榮獲全國綠化模範單位稱號。

據康華醫療2020年年報顯示，截至2020年12月31日止12個月，公司收益減少10.8%至人民幣17.45億元，公司擁有人應占虧損2540萬元，上年同期溢利7430萬元；每股虧損為人民幣7.6分。報告還顯示，2020年，康華醫院獲評中國非公立醫療機構協會能力評價五星及信用評價3A醫院。

截至27日下午約3時，康華醫療股價為2.46港元，跌2.77%，總市值8.2億港元。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【大灣區】東莞加入GDP萬億俱樂部 廣東萬億城市有這四個
2022/01/05
【大灣區】東莞加入GDP萬億俱樂部 廣東萬億城市有這四個
【內地疫情】昨增163宗本土確診天津佔80 廣東4地錄新病例
2022/01/17
【內地疫情】昨增163宗本土確診天津佔80 廣東4地錄新病例
【廣東兩會】省政協主席王榮：要為港澳青年創新創業創造條件
2022/01/19
【廣東兩會】省政協主席王榮：要為港澳青年創新創業創造條件
廣東：2022年籌備設立大灣區國際商業銀行
2022/01/20
廣東：2022年籌備設立大灣區國際商業銀行
廣東去年GDP突破12萬億元 連續33年穩坐全國第一
2022/01/20
廣東去年GDP突破12萬億元 連續33年穩坐全國第一

你可能感興趣

【大灣區】東莞加入GDP萬億俱樂部 廣東萬億城市有這四個
19:09 2022/01/05
【大灣區】東莞加入GDP萬億俱樂部 廣東萬億城市有這四個
【內地疫情】昨增163宗本土確診天津佔80 廣東4地錄新病例
09:57 2022/01/17
【內地疫情】昨增163宗本土確診天津佔80 廣東4地錄新病例
【廣東兩會】省政協主席王榮：要為港澳青年創新創業創造條件
18:49 2022/01/19
【廣東兩會】省政協主席王榮：要為港澳青年創新創業創造條件
網絡熱話 服務 手術 東莞

上一篇文章

騰訊員工不滿管理層表彰高強度加班 斥「把慢性殺人當榮譽激勵」

下一篇文章

【北京冬奧】主媒體中心「智慧餐廳」 機械人掌廚美食從天而降（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

吳尊稱疫下改變想法 讓兒女棄澳洲赴中國求學
吳尊稱疫下改變想法 讓兒女棄澳洲赴中國求學
【北京冬奥】中國自由式滑雪選手谷愛淩攬23項代言價格翻倍（多圖）
【北京冬奥】中國自由式滑雪選手谷愛淩攬23項代言價格翻倍（多圖）
青島機場罕見事故 工人低頭執嘢遭飛機碾斃
青島機場罕見事故 工人低頭執嘢遭飛機碾斃
去年內地最熱門新生兒名字揭盅：男「沐宸」女「若汐」
去年內地最熱門新生兒名字揭盅：男「沐宸」女「若汐」
上海地鐵一老婦被月台幕門夾死 涉事線路為無人駕駛（第二版）
上海地鐵一老婦被月台幕門夾死 涉事線路為無人駕駛（第二版）
深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）
深圳全市低風險放寬管控 解封現場市民放煙花慶祝（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款