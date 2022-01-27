東莞民營三甲醫院聚會橫幅「手術室裡全是錢」 母公司年收入逾17億

1月26日，一張廣東東莞「康華醫院」的圖片在網絡上流傳。圖片顯示，東莞康華醫院手術室舉行2022年終總結大會，會場懸掛的條幅內容為「虎虎生威迎新年，手術室裏全是錢。」

據內媒「每日經濟新聞」報道，26日當天，康華醫院回應稱，橫幅內容確實不妥，是院方考慮不周，將向手術室反映該情況，醫院也會組織討論如何處理相關負責人。

醫院回應將立刻調查此事

1月27日，微信公眾號「東莞康華醫院服務號」發布《關於涉及我院手術室不當橫幅的情況說明》。說明稱，1月26日下午，醫院發現網上涉及該院手術室不當橫幅的信息後，醫院高度重視，立刻啟動相關調查工作。

經調查了解，1月21日晚，醫院中心手術室部分人員自發組織在某餐廳用餐，為了營造輕松用餐氛圍，有護士自行製作了橫幅在現場懸掛，橫幅內容表述極其不當，嚴重違背了醫院的辦院宗旨，經上傳到網絡後產生了惡劣影響。

對此，醫院深感痛心，鄭重向社會道歉。醫院第一時間對相關責任人進行嚴肅批評教育，將對涉事科室和個人作進一步調查，並按照醫院的相關規章製度嚴肅處理。

該起事件也引來網友熱議，部分人覺得，醫院這是「一不小心說了實話」。也有網友覺得，這樣的說法「有失醫德」。

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醫院母公司年收入超17億

據了解，東莞康華醫院於2002年9月籌建，是一所民營三甲醫院；2019年9月20日，榮獲全國綠化模範單位稱號。

據康華醫療2020年年報顯示，截至2020年12月31日止12個月，公司收益減少10.8%至人民幣17.45億元，公司擁有人應占虧損2540萬元，上年同期溢利7430萬元；每股虧損為人民幣7.6分。報告還顯示，2020年，康華醫院獲評中國非公立醫療機構協會能力評價五星及信用評價3A醫院。

截至27日下午約3時，康華醫療股價為2.46港元，跌2.77%，總市值8.2億港元。

責任編輯：李冰琪