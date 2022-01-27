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【虎年2022】新年前後習俗逐個數！這樣穿著寓意鴻運當頭（組圖）

社會熱點 15:18 2022/01/27

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農曆新年將至，今日已是臘月廿五，本文為你逐個介紹從廿五到新年初一的習俗。

年廿五：蒸糕

年糕的諧音是「年高」，寓意步步高陞，所以在這天大家都會蒸糕。

至於年糕起源，有傳說稱，在遠古時期有一種生活在深山老林的怪獸，叫做「年」，牠餓了就捕捉其他獸類充饑，可到了嚴冬季節，獸類都躲起來冬眠，「年」就下山吃人。有個聰明的部落稱「高氏族」，預計「年」快下山覓食時，事先用糧食做了一塊塊、一條條的食物放在門外，人們則躲在家里。

「年」來到時找不見人，便用人們制作的糧食充腹，吃飽後再回山上去。人們看怪獸走了，都紛紛走出家門相互祝賀，慶幸躲過了「年」的一關，平平安安。之後，這種避獸害的方法便流傳下來。因為這種糧食是高氏所制，目的為了喂「年」度關，於是就把「年」與「高」聯在一起，稱作為年糕。

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年廿六：洗福祿 年廿七：洗疚疾 年廿八：洗邋遢

這幾天，家家戶戶都要清洗家具，拆洗被褥、掃除塵土。不僅是洗淨家居用具，作為物品的主人，也是要沐浴更衣來洗福祿的。

可是，「洗福祿」會否把福和祿都洗走？放心，這幾天洗衣、洗澡，是洗去陳舊氣，迎來新喜氣；洗去倒楣運，天天逢好運；洗去憂愁和煩惱，來年快樂身邊繞。洗淨迎福祿，福祿更長久。

至於中國的北方地區，則流行「臘月二十八，把麵發」、「二十八，蒸饃（蒸包）炸圪塔（炸饅頭）」、「臘月二十八，打糕蒸饃貼花花」。

南通「虎景房」與虎同眠惹議 酒店：未收到停業通知（有片）

新年歌《恭喜恭喜》  背後是民族苦難歷史（有片）

年廿九：貼揮春

今年農曆沒有年三十，因此年三十的習俗都會在年廿九進行，包括吃團年飯、在枕頭下放壓歲錢，以及賣懶。

賣懶是廣東過年習俗，拿著紅雞蛋叫「賣懶」，上香後吃掉紅雞蛋，寓意新年可以戒掉懶惰，變得勤奮。

至於貼揮春，一般來說年廿四起，年廿八大掃除後、年三十晚前，以及立春當日都可以貼，取「迎春接福」意義，最好挑選陽氣盛的時間貼，即早上6時到中午12時之間。

新年穿搭：穿紅色寓意「鴻運當頭」

裡裡外外都穿紅色寓意「鴻運當頭」，象徵幸運、福氣、辟邪和喜氣。黑白色則是傳統的喪服顏色，被視為不吉利，因此新年期間不應穿著。

新一年凡事從新出發，穿一身新衣象徵有全新的開始，可以忘掉過去不好的事。

【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞

責任編輯：尹航

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