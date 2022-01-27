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歐盟向WTO對中國提起訴訟 指涉對立陶宛歧視性貿易行為

國情動向 15:32 2022/01/27

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歐盟周四（27日）表示，已向世界貿易組織（WTO）對中國提起訴訟，指中國對立陶宛採取歧視性的貿易做法。

去年11月，中國把與立陶宛外交關係降為代辦級，抗議立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」。雙方貿易緊張關係也升溫，傳出立陶宛產品通關遇阻、跨國企業被施壓不得使用立陶宛生產的部件等，惟中方否認。

歐盟指出，根據世貿組織規定，有關做法似乎是歧視性的和非法，損害立陶宛和歐盟其他國家的出口商。據稱，限制措施還指向來自其他歐洲國家包含立陶宛零件的出口商品。

彭博引述歐盟委員會副主席Valdis Dombrovskis表示，這些措施對單一市場的完整性構成威脅，因為會影響歐盟內部貿易和歐盟供應鏈，並對歐盟產業產生負面影響。

他又形容，歐盟「艱難地」收集證據來記錄中國針對歐洲產品的限制措施，因為這些行動是非正式進行，而且許多歐洲公司因為擔心北京報復而不願意配合。

象徵性意義居多

根據報道，立陶宛工業聯合會表示，大約130間公司無法將產品運至中國或在海關清關。歐盟官員表示，被阻貨櫃的經濟價值大約為2,650萬歐元（折合約2.31億港元）。

不過，報道認為，歐盟周四的舉動很大程度上是象徵性，因為要通過WTO爭端解決機制來處理此案，將需要數年時間。即使歐盟贏得初步裁決，中國也可提出上訴。而在歐盟發起該案後，中國有60天時間與歐盟磋商。若問題不能解決，布魯塞爾可要求成立一個WTO小組。這些程序通常會超過最長9個月的規定時限。

台設2億美元基金投資立陶宛 外交部：挾洋「謀獨」死路一條

立陶宛內部分歧 國會議長、外長支持台代表處現有命名

責任編輯：林佩怡

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