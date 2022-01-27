歐盟向WTO對中國提起訴訟 涉對立陶宛貿易限制 京籲明辨是非（更新版）

歐盟周四（27日）表示，已向世界貿易組織（WTO）對中國提起訴訟，指中國對立陶宛採取歧視性的貿易做法。

＊16：34 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人趙立堅回應稱，中方一貫按照世貿組織規則行事；並強調中立之間的問題，是立方背信棄義、損害中國利益，不是中方向立陶宛施加壓力的問題，亦不是中歐之間的問題。

中方促立陶宛糾正錯誤，不要甘當「台獨」分裂勢力和反華勢力的棋子，立陶宛應該回到堅持一個中國原則的正確軌道。又提醒歐盟方面明辨是非，警惕立陶宛「綁架」中歐關係的企圖，勸導立陶宛履行同中國建交時所做的政治承諾。對於這會否影響中歐峰會安排，趙立堅稱中歐一直就雙方高層交往保持著溝通，有消息會發布。

去年11月，中國把與立陶宛外交關係降為代辦級，抗議立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」。雙方貿易緊張關係也升溫，傳出立陶宛產品通關遇阻、跨國企業被施壓不得使用立陶宛生產的部件等，惟中方否認。

歐盟指出，根據世貿組織規定，有關做法似乎是歧視性的和非法，損害立陶宛和歐盟其他國家的出口商。據稱，限制措施還指向來自其他歐洲國家包含立陶宛零件的出口商品。

彭博引述歐盟委員會副主席Valdis Dombrovskis表示，這些措施對單一市場的完整性構成威脅，因為會影響歐盟內部貿易和歐盟供應鏈，並對歐盟產業產生負面影響。

他又形容，歐盟「艱難地」收集證據來記錄中國針對歐洲產品的限制措施，因為這些行動是非正式進行，而且許多歐洲公司因為擔心北京報復而不願意配合。

象徵性意義居多

根據報道，立陶宛工業聯合會表示，大約130間公司無法將產品運至中國或在海關清關。歐盟官員表示，被阻貨櫃的經濟價值大約為2,650萬歐元（折合約2.31億港元）。

不過，報道認為，歐盟周四的舉動很大程度上是象徵性，因為要通過WTO爭端解決機制來處理此案，將需要數年時間。即使歐盟贏得初步裁決，中國也可提出上訴。而在歐盟發起該案後，中國有60天時間與歐盟磋商。若問題不能解決，布魯塞爾可要求成立一個WTO小組。這些程序通常會超過最長9個月的規定時限。

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責任編輯：林佩怡

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