【內地疫情】杭州病例所就職公司 進口物料檢出多份Omicron陽性

1月26日淩晨，浙江杭州通報新增1宗感染Omicron變異株的確診個案，患者是一間餐飲設備公司的員工。經基因測序，該個案是一起獨立疫情。最新通報指，在個案所就職公司未啟用的進口物料中，檢出多份Omicron核酸陽性。

浙江省今日公布，杭州首發病例樣本基因測序結果顯示，屬Omicron變異株（BA.1.1分支），與該省近期發生的本土或境外輸入病例病毒基因組同源性低。經與全球公開數據庫比對，發現與國外採樣日期為2021年12月11日的病毒序列高度同源，是一起獨立疫情。

首發病例就職於慧而特（中國）餐飲設備有限公司，據該公司官網介紹，公司在美洲、歐洲和亞洲均設有運營機構，在中國有杭州、佛山、上海三大生產基地。

通報指出，在該公司未啟用的進口物料中檢出多份Omicron核酸陽性。目前溯源工作仍在進行中。

據介紹，除個別人員為主動就醫發現外，此次疫情其他陽性感染者均為在隔離管控的密接、次密接人員和管控的風險人群中主動篩查發現。目前疫情主要集中在杭州濱江區，病例主要是慧而特（中國）餐飲設備有限公司的員工或與該公司有關聯的人員，全省其他地市暫未發現陽性感染者。

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責任編輯：尹航

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