  • 21°C
香港時間 : 2022127日 (四) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李克強：將加強定向調控 及時採取有力措施應對困難挑戰

經濟脈搏 16:51 2022/01/27

分享：

總理李克強表示，面對經濟發展新的下行壓力，將加大宏觀政策跨周期調節力度，加強定向調控，及時採取有力有效措施應對困難挑戰，並加大助企紓困力度等。

新華社報道，春節到來之際，李克強周三（26日）下午在京會見在華工作的外國專家代表並座談交流。

李克強（資料圖片）

幫助困難大、吸納就業多的市場主體渡難關

李克強表示，過去一年，面對複雜嚴峻的國內外形勢和風險挑戰，堅持穩中求進，紮實做好「六穩」「六保」工作，宏觀政策注重就業優先，強化減稅降費等政策落實，幫助市場主體恢復元氣、增強活力，從而穩定了就業、收入和基本民生。合理把握政策實施力度，為應對今年困難挑戰預留了政策空間。

他指出，面對經濟發展新的下行壓力，將加大宏觀政策跨周期調節力度，保持經濟運行在合理區間。加強定向調控，及時採取有力有效措施應對困難挑戰，穩定市場預期，提振市場信心。

同時，加大助企紓困力度，實施好規模性組合式減稅降費政策，繼續降低企業特別是中小微企業融資成本，多措並舉擴大有效需求，幫助困難大、吸納就業多的市場主體渡難關。進一步深化改革，不斷優化營商環境，促進各種所有制經濟共同發展。又重申對外開放是中國的基本國策，將持續推進更高水平對外開放。

國家市監總局：個體工商戶未出現大規模市場退出潮 有4方面措施幫扶發展

中國12月工業企業利潤增速放緩至4.2% 小微企業壓力仍較大

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中國經濟】IMF降今年中國經濟增長預期至4.8%
2022/01/25
【中國經濟】IMF降今年中國經濟增長預期至4.8%
IMF指中國「清零」政策構成經濟負擔 外交部這樣回應
2022/01/26
IMF指中國「清零」政策構成經濟負擔 外交部這樣回應
國家市監總局：個體工商戶未出現大規模市場退出潮 有4方面措施幫扶發展
今日
國家市監總局：個體工商戶未出現大規模市場退出潮 有4方面措施幫扶發展
中國12月工業企業利潤增速放緩至4.2% 小微企業壓力仍較大
今日
中國12月工業企業利潤增速放緩至4.2% 小微企業壓力仍較大

你可能感興趣

【中國經濟】IMF降今年中國經濟增長預期至4.8%
22:55 2022/01/25
【中國經濟】IMF降今年中國經濟增長預期至4.8%
IMF指中國「清零」政策構成經濟負擔 外交部這樣回應
17:08 2022/01/26
IMF指中國「清零」政策構成經濟負擔 外交部這樣回應
國家市監總局：個體工商戶未出現大規模市場退出潮 有4方面措施幫扶發展
今日 12:02
國家市監總局：個體工商戶未出現大規模市場退出潮 有4方面措施幫扶發展
經濟 李克強 中國

下一篇文章

A股再遭重挫 收市滬指失守3400點（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國推出首款國產電力專用芯片「伏羲 」
中國推出首款國產電力專用芯片「伏羲 」
IMF指中國「清零」政策構成經濟負擔 外交部這樣回應
IMF指中國「清零」政策構成經濟負擔 外交部這樣回應
A股再遭重挫 收市滬指失守3400點（第二版）
A股再遭重挫 收市滬指失守3400點（第二版）
內地網傳券商整體減薪30%？ 業內人士這樣說
內地網傳券商整體減薪30%？ 業內人士這樣說
【大灣區】深圳出台24條措施 推動深港澳地區保險市場互聯互通
【大灣區】深圳出台24條措施 推動深港澳地區保險市場互聯互通
人民幣逼近6.32收創3年9個月新高 交易員稱大行購匯限升幅
人民幣逼近6.32收創3年9個月新高 交易員稱大行購匯限升幅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款