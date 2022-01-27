李克強：將加強定向調控 及時採取有力措施應對困難挑戰

總理李克強表示，面對經濟發展新的下行壓力，將加大宏觀政策跨周期調節力度，加強定向調控，及時採取有力有效措施應對困難挑戰，並加大助企紓困力度等。

新華社報道，春節到來之際，李克強周三（26日）下午在京會見在華工作的外國專家代表並座談交流。

▲ 李克強（資料圖片）

幫助困難大、吸納就業多的市場主體渡難關

李克強表示，過去一年，面對複雜嚴峻的國內外形勢和風險挑戰，堅持穩中求進，紮實做好「六穩」「六保」工作，宏觀政策注重就業優先，強化減稅降費等政策落實，幫助市場主體恢復元氣、增強活力，從而穩定了就業、收入和基本民生。合理把握政策實施力度，為應對今年困難挑戰預留了政策空間。

他指出，面對經濟發展新的下行壓力，將加大宏觀政策跨周期調節力度，保持經濟運行在合理區間。加強定向調控，及時採取有力有效措施應對困難挑戰，穩定市場預期，提振市場信心。

同時，加大助企紓困力度，實施好規模性組合式減稅降費政策，繼續降低企業特別是中小微企業融資成本，多措並舉擴大有效需求，幫助困難大、吸納就業多的市場主體渡難關。進一步深化改革，不斷優化營商環境，促進各種所有制經濟共同發展。又重申對外開放是中國的基本國策，將持續推進更高水平對外開放。

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責任編輯：林佩怡

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