廣東房協建議房企：落實調控政策 積極銷售回款

廣東省房地產行業協會發布《2021年度廣東房地產市場分析報告》，顯示2021年下半年廣東全省商品房銷售量高位下探，全年銷售面積按年下降6%。該協會建議房企切實提高政治站位，貫徹落實調控政策，積極銷售回款。

廣東住房需求總體依然旺盛

據《報告》，去年廣東商品房銷售面積1.40億平方米，銷售額2.23萬億元人民幣，按年分別下降6%和1.1%；比2019年增長1.2%和13%，兩年平均增長0.6%和6.3%。

《報告》指，去年上半年廣東省商品房銷售市場，仍延續上年下半年的強勁表現，銷售面積總體處於歷年高位水平；惟下半年高位下探，自8月起各月銷售面積均為過去6年同期最低水平，市場呈現前高後低走勢。

廣東去年GDP突破12萬億元 連續33年穩坐全國第一

去年百家房企融資12873億人幣 達五年來最低點

雖然2021年下半年商品房銷售量相對上半年明顯回落，但全年銷售面積仍接近2016-2020年高峰期的平均水平，明顯高於2015年及之前年份水平，住房需求總體依然旺盛。

建議房企積極銷售回款 確保現金流安全

此外，《報告》又建議房地產企業切實提高政治站位，貫徹落實相關調控政策，不斷增強遵紀守法、誠信自律意識，合理控制金融杠杆，積極銷售回款，確保現金流安全，共同促進穩地價、穩房價、穩預期。

同時，聚焦生態文明、鄉村振興、城市更新等時代主題，積極轉變發展模式，大力發展裝配式建築和綠色建築，引領綠色生產方式和生活方式；注重傳統文化賡續傳承，賦予產品強大的精神內核，用心用情用功開發建設每一個項目，滿足人民群眾日益增長的對美好生活的需求。

責任編輯：易燕丹

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁