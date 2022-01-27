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人行官員：今年穩健的貨幣政策將靈活適度 加大跨週期調節力度

經濟脈搏 19:00 2022/01/27

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中國人民銀行（人行）貨幣政策司司長孫國峰在《中國金融》雜誌撰文指，今年穩健的貨幣政策將靈活適度，加大跨週期調節力度，更加主動有為，更加積極進取。同時，也將保持貨幣信貸總量穩定增長，保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定。

該篇文章題目為《貨幣政策回顧與展望》，他從三方面解釋穩健貨幣政策靈活適度的內涵：

一是要穩字當頭、穩中求進。當前經濟面臨下行壓力，「穩」本身就是最大的「進」，要聚焦加大對實體經濟支援力度，以進促穩，體現為三個「力」：要充足發力，量價配合，保持總量穩定；要精準發力，主動出擊，優化經濟結構；要靠前發力，前瞻操作，走在市場曲線前面。

二是要靈活調節。根據形勢變化和經濟高品質發展的要求，靈活調節貨幣政策的力度、節奏和重點，精準加大對小微企業、綠色發展、科技創新的支援力度，引導信貸結構「先立後破」，既優化結構，又穩住總量。

三是要量價適度。既要防止經濟下行和信貸總量收縮共振，也不能「大水漫灌」大幅沖高，保持貨幣信貸總量穩步增加，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，推動降低企業綜合融資成本。

人行：下調常備借貸便利利率0.1個百分點

人行：把貨幣政策工具箱開得再大一些 回應降準減息可能性

人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟

他表示，具體來看，貨幣政策將重點圍繞以下四方面開展工作：

一是保持貨幣信貸總量穩定增長。引導金融機構有力擴大信貸投放，增強信貸總量增長的穩定性。

二是引導信貸結構穩步優化。必要時可再進一步增加再貸款額度，引導金融機構加大對三農、小微企業的信貸支持力度。

三是促進降低企業綜合融資成本。充分發揮LPR改革效能，發揮利率自律機製作用，規範存款市場競爭秩序，穩定銀行負債成本，引導企業貸款利率下行。

四是保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定。

人行官員：今年穩健的貨幣政策將靈活適度 加大跨週期調節力度

責任編輯：李冰琪 

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