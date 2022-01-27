人行官員：今年穩健的貨幣政策將靈活適度 加大跨週期調節力度

中國人民銀行（人行）貨幣政策司司長孫國峰在《中國金融》雜誌撰文指，今年穩健的貨幣政策將靈活適度，加大跨週期調節力度，更加主動有為，更加積極進取。同時，也將保持貨幣信貸總量穩定增長，保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定。

該篇文章題目為《貨幣政策回顧與展望》，他從三方面解釋穩健貨幣政策靈活適度的內涵：

一是要穩字當頭、穩中求進。當前經濟面臨下行壓力，「穩」本身就是最大的「進」，要聚焦加大對實體經濟支援力度，以進促穩，體現為三個「力」：要充足發力，量價配合，保持總量穩定；要精準發力，主動出擊，優化經濟結構；要靠前發力，前瞻操作，走在市場曲線前面。

二是要靈活調節。根據形勢變化和經濟高品質發展的要求，靈活調節貨幣政策的力度、節奏和重點，精準加大對小微企業、綠色發展、科技創新的支援力度，引導信貸結構「先立後破」，既優化結構，又穩住總量。

三是要量價適度。既要防止經濟下行和信貸總量收縮共振，也不能「大水漫灌」大幅沖高，保持貨幣信貸總量穩步增加，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，推動降低企業綜合融資成本。