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斥美媒炒作核威脅 國防部：美國才是最大風險源

國情動向 19:25 2022/01/27

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近日美國媒體報道稱美中戰略競爭日趨激烈，中方正在大力擴充軍備，國防部今日（27日）表示，美方炒作中國所謂「核威脅」，完全是操縱話術、混淆視聽，斥美國才是國際安全的最大風險源。

國防部發言人吳謙表示，中國一直是國際軍控體系的積極參與者、貢獻者和維護者。迄今為止，中方已加入20多個國際軍控條約及機制，並全面履行條約義務；中方積極參與軍控與裁軍等領域事務，為重大問題解決和重要規則制定貢獻中國智慧和中國方案。

中國是推動世界和平的中流砥柱

他指出，中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器的核政策，明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器，一直把核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家比投入、比數量、比規模，中國已經成為推動世界和平發展的中流砥柱。

吳謙指責近年來美國為維護自身絕對安全和絕對軍事優勢，在軍控問題上毀約退群，陸續退出《反導條約》《中導條約》等，對國際軍控體系產生嚴重消極影響。

【南海角力】中方會搶先美方回收墮海F-35戰機？京：沒興趣

核武器五大國聲明防核戰 能否緩解緊張局勢？

美方嚴重威脅世界和平

美方在已擁有最龐大核武庫的基礎上，還在耗費巨資推進核武現代化，發展低當量核武器，降低核武器使用門檻，挑起全球核軍備競賽，給國際安全帶來嚴重隱患；美英澳開展核潛艇合作，美海軍核潛艇水下碰撞事故，加劇地區核擴散風險，嚴重威脅世界和平穩定。

他最後敦促美方停止無端炒作，客觀理性看待中國國防和軍隊建設發展，與中方一道共同維護全球戰略穩定。

大陸殲16D電子作戰機 首現身台海

美軍戰機F-35南海出事 撞上自家航母共7人傷

責任編輯：袁瑋婧

 

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